ΕΑΕΕ: Στα €2,5 εκατ. οι αποζημιώσεις για αστική και επαγγελματική ευθύνη

«Η ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ για το 2024 αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των τάσεων στους κλάδους Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών», τόνισε η Θεανώ Τελωνιάτη.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 11:59

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολοκλήρωσε την ετήσια έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών έτους 2024. Η έρευνα βασίζεται στα δεδομένα 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 99,6% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου.

Τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα:

H πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτη σχολίασε σχετικά: «Η ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των τάσεων στους κλάδους Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ειδικά φέτος, με τη συμμετοχή 24 εταιρειών που συγκεντρώνουν το 99,6% της παραγωγής, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα της αγοράς. Στόχος μας ως Επιτροπή είναι να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, να προσφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους».

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο site της ΕΑΕΕ εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

