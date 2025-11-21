Στο δυναμικό της Howden Hellas ο Πέτρος Τασιός

Η Howden Hellas, μέλος της Howden Group, ανακοινώνει την ενίσχυση της Ομάδας της με την ένταξη του Πέτρου Τασιού.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, ο Πέτρος Τασιός συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εμπειρότερα στελέχη διεθνώς στον τομέα των ναυτιλιακών αποζημιώσεων και αναλαμβάνει ως Head of Claims, Marine.

Μετά από σειρά ετών συνεργασίας με εταιρείες ανάληψης και διαμεσολάβησης ναυτασφαλιστικών κινδύνων, όπως η Seascope και η Charles Taylor, ο Πέτρος κομίζει τεχνογνωσία, εμπειρία και δυναμισμό για τη διαχείριση ζημιών, διακανονισμό απαιτήσεων και την επίλυση πολύπλοκων υποθέσεων.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος LL.M στο Ναυτιλιακό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ. Έχει επίσης πιστοποιηθεί ως Associate Member στο Association of the Average Adjusters (UK) και στο Association of the Average Adjusters of the United States and Canada.

Με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως ο Πέτρος Τασιός και η Σταυριάνα Ασπρογιαννίδου (Managing Director, Marine), από το Λονδίνο και την Willis Towers Watson, η Howden Hellas γίνεται ο βασικός πυλώνας στη ναυτασφαλιστική αγορά, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σημαντικούς και απαιτητικούς πελάτες από την Ελλάδα και τον Κόσμο που την εμπιστεύονται για την προστασία των κεφαλαίων και περιουσιών» τους, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.