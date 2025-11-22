Polygreen: Στροφή Πολυχρονόπουλου στα μη αλκοολούχα

Ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος, ιδρυτού της Polygreen, προχώρησε στην ίδρυση νέας εταιρείας, επεκτείνοντας το επιχειρηματικό του αποτύπωμα πέρα από τον κλάδο της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, ο Πολυχρονόπουλος και η Polygreen Limited συμμετέχουν στην Naoussa Blue Waters A.E., μια νεοϊδρυθείσα εταιρεία με έδρα τον Πειραιά και μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Η μετοχική σύνθεση τοποθετεί τον Πολυχρονόπουλο στο 69,1%, ενώ η Polygreen κατέχει 24,9%, με τον Ευάγγελο Κασσωτάκη να συμμετέχει με το υπόλοιπο 6%. Ο Πολυχρονόπουλος έχει αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή.

Η εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή μεταλλικού νερού και αναψυκτικών, καθώς και δραστηριότητες χονδρικής διάθεσης και αποθήκευσης. Η κίνηση σηματοδοτεί την είσοδο σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, σε μια περίοδο όπου η αγορά εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα καταγράφει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από επιχειρηματικούς ομίλους και στα αναψυκτικά όπου μπορεί η Coca Cola 3Ε να είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης αρκετοί παίκτες έχουν μπεί στην κατηγορία.

Παρ’ ότι η Naoussa Blue Waters δεν έχει ακόμα ανακοινώσει στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ή τοποθεσία παραγωγικών εγκαταστάσεων η κίνηση εκλαμβάνεται από την αγορά ως στρατηγική διαφοροποίηση και είσοδος σε έναν κλάδο που παρουσιάζει σταθερή άνοδο.

Η αγορά ξεπερνά σε αξία το 1,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς σημαντικοί επιχειρηματίες, επικεφαλής επενδυτικών σχημάτων και εφοπλιστικές οικογένειες εντοπίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω νέων brands.

Πέραν από τους καθιερωμένους παίκτες που ελέγχουν την αγορά, τους Ηπειρώτες «νερουλάδες», δηλαδή την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (ΒΙΚΟΣ) και την Χήτος (Ζαγόρι), τα τελευταία χρόνια έχουν «μπει» στην κατηγορία πολλά γνωστά ονόματα του εγχώριου επιχειρείν. Όπως ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, προέδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke (ION, Νίκας κ.ά.), ο Νίκος Καραμούζης και Απόστολος Ταμβακάκης. Αλλά και η εφοπλιστική οικογένεια Τσάκου με τα Νερά Πηγών Γράμμου.