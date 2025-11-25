Σταθερές πωλήσεις με μικρό κέρδος για το Διόνυσος-Ζώναρς

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 08:03

Το εστιατόριο Διόνυσος-Ζώναρς, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της αθηναϊκής εστίασης, παρά τις σταθερές πωλήσεις συνεχίζει να δέχεται πίεση στα λειτουργικά περιθώρια.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,375 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τη χρήση του 2023 που ήταν στα 7,166 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος έφτασε τα 4,768 εκατ. ευρώ (από 4,577 εκατ. ευρώ), ωστόσο εμφανίζει υψηλά λειτουργικά έξοδα.

Με δαπάνες διοίκησης 2,19 εκατ. ευρώ (από 1,678 εκατ. ευρώ), έξοδα διάθεσης 1,968 εκατ. ευρώ (έναντι 1,678 εκατ. ευρώ) και χρηματοοικονομικό κόστος σχεδόν 500 χιλ. ευρώ (από 315.038 ευρώ), η λειτουργική κερδοφορία συρρικνώθηκε σημαντικά, οδηγώντας σε καθαρό αποτέλεσμα στις 15.322 ευρώ έναντι 687.376 το 2023.

Την ίδια περίοδο οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 13,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,19 εκατ. αποτελούν δανειακές υποχρεώσεις, ενώ τα διαθέσιμα περιορίζονται σε 1,43 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εμφάνιση υπεραξίας ύψους 3,8 εκατ. ευρώ δείχνει πρόσφατες μεταβολές στη δομή. Το ανθρώπινο δυναμικό των 91 εργαζομένων παραμένει κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας.

Στην έκθεση διαχείρισης, η διοίκηση επισημαίνει κινδύνους που αφορούν τη ρευστότητα, τις τιμές πρώτων υλών και το κόστος χρηματοδότησης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ένδειξη που να απειλεί τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

