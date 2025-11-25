#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αποκτά το 100% της Ελληνικά Λαχεία

Η OPAP Investment θα καταβάλει 49,5 χιλ. ευρώ στην Scientific Games και έτσι θα αποκτήσει το 100% της Ελληνικά Λαχεία.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 19:25

Την απόκτηση του μειοψηφικού μεριδίου που κατέχει η Scientific Games στην Ελληνικά Λαχεία αποφάσισε στις 7 Νοεμβρίου η OPAP Investment.

Η τελευταία θα καταβάλει 49,5 χιλ. ευρώ στην Scientific Games και έτσι θα αποκτήσει το 100% της Ελληνικά Λαχεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνικά Λαχεία διαχειρίζεται το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ.

 

