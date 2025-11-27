Συμφωνία αποκλειστικής διανομής της Mantis με το οινοποιείο Amoenos Vineyards

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η συμφωνία αφορά την εμπορική ανάπτυξη, τη στρατηγική τοποθέτηση και τη διανομή των ετικετών του Amoenos Vineyards στην ελληνική αγορά.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 11:08

Ο Όμιλος Mantis, ένας από τους πλέον δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους διανομής και ανάπτυξης προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει νέα συνεργασία με το οινοποιείο Amoenos Vineyards για την αποκλειστική διανομή των ετικετών του.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, το καινοτόμο βιοκλιματικό οινοποιείο, που ενώνει τη βιωσιμότητα με την ελληνική γη, έχει ήδη ξεχωρίσει στον χώρο του ελληνικού κρασιού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ανάπτυξης για τον κλάδο.

Η συμφωνία αφορά την εμπορική ανάπτυξη, τη στρατηγική τοποθέτηση και τη διανομή των ετικετών του Amoenos Vineyards στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος Mantis, με το ισχυρό πανελλαδικό του δίκτυο, την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία του, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του brand σε επιλεγμένα κανάλια λιανικής και εστίασης (HoReCa). Η συνεργασία συμβάλλει στη διεύρυνση της απήχησης και της αναγνωρισιμότητας του οινοποιείου, αποτυπώνοντας παράλληλα τη σύγχρονη, βιώσιμη προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη νέα εποχή της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Το οινοποιείο Amoenos Vineyards, που ιδρύθηκε στο Αμύνταιο Φλώρινας, αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια τριών νέων οινολόγων – της Αγγελικής Ιατρίδου, της Κωνσταντίνας και της Εμορφίλης Μαυρίδου (δεύτερη γενιά του Κτήματος Άλφα). Χτισμένο στις παρυφές ενός παλιού λιγνιτικού σταθμού, αποτελεί ζωντανό σύμβολο αναγέννησης για μια περιοχή που αναζητά νέο προσανατολισμό στη μεταβιομηχανική εποχή. Ανάμεσα σε βουνά και λίμνες, το μοναδικό terroir της περιοχής προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Με βιοκλιματικό σχεδιασμό, το οινοποιείο αξιοποιεί την υπόγεια θερμοκρασία για φυσική ψύξη, φωτοβολταϊκά συστήματα για ενεργειακή αυτάρκεια και ανακυκλώσιμες συσκευασίες που μειώνουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα (CO₂), συνθέτοντας ένα υπόδειγμα υπεύθυνης παραγωγής και θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες τεχνικές οινοποίησης, οι ετικέτες της σειράς “Bostani” περιλαμβάνουν κρασιά που προέρχονται αποκλειστικά από τη ζώνη του Αμυνταίου, σε συνεργασία με 12 τοπικούς παραγωγούς μέσω συμβολαιακής γεωργίας. Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει ένα Λευκό (Ασύρτικο & Sauvignon Blanc), ένα Ροζέ (Ξινόμαυρο & Syrah) και ένα Ερυθρό (Merlot & Ξινόμαυρο) – όλα αναδεικνύουν έναν καθαρό, φρουτώδη χαρακτήρα. Κάθε φιάλη εκφράζει την αυθεντικότητα της περιοχής και το πάθος των ανθρώπων που το υπηρετούν, είτε πρόκειται για λευκό, ροζέ ή ερυθρό κρασί.

Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος Mantis ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στον τομέα του premium οίνου, επενδύοντας σε brands που συνδυάζουν προϊοντική υπεροχή με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η συνεργασία με το οινοποιείο Amoenos Vineyards αποτελεί έμπρακτη έκφραση αυτής της στρατηγικής, καθώς ο Όμιλος στηρίζει μια επιχείρηση με ουσιαστικό αποτύπωμα στη βιωσιμότητα και την τοπική κοινότητα, καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

