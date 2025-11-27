Intralot: Επιθετικές κινήσεις μετά την αύξηση φόρου στη Βρετανία

Εναν χρόνο πίσω πηγαίνουν το αναπτυξιακό πλάνο Intralot-Bally’s οι αυξήσεις στους φόρους τυχερών παιχνιδιών που ανακοίνωσε προχθές η βρετανική κυβέρνηση.

Ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας παρά τις δυσκολίες που αναδύονται, σημειώνοντας ότι «οι ισχυροί που θα ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση θα γίνουν ισχυρότεροι».

Εκανε δε γνωστό ότι θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την επαναγορά μετοχών, ενώ ξεκαθάρισε πως η στόχευση για διανομή του 35% των κερδών της επόμενης χρονιάς παραμένει σε ισχύ.

Εμφαση έδωσε στο ότι, με τους αυξημένους φόρους, εγκυμονείται ο κίνδυνος να στραφούν παίκτες στον παράνομο στοιχηματισμό.

Αναφορικά με τις προσαρμογές στη στρατηγική μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η αυξημένη φορολογία, έκανε λόγο για «επιθετικά σενάρια μετριασμού» του αντικτύπου.

«Χθες η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τη φορολογία τυχερών παιχνιδιών αυξάνοντας τον φόρο απομακρυσμένου παιχνιδιού από 21% σε 40%, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026. Η αύξηση αυτή ήταν υψηλότερη του αναμενομένου, αλλά έχουμε την πρόθεση να ακολουθήσουμε επιθετικά σενάρια μετριασμού. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη ανάπτυξης στο ύψος των αποδεκτών στοιχημάτων, η οποία σε συνδυασμό με μειώσεις στο "generosity", μειώσεις στο μάρκετινγκ και επιταχυνόμενες συνέργειες θα περιορίσει τον αντίκτυπο της αύξησης του φόρου και θα επιφέρει απλώς μια ετήσια καθυστέρηση στο αναπτυξιακό μας πλάνο», δήλωσε.

Συμπλήρωσε ότι «αναπροσαρμόζουμε την καθοδήγηση για το EBITDA του 2026 στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ. Τέτοιες φορολογικές αυξήσεις έχουν εμφανιστεί περιοδικά στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ιστορικά έχουν οδηγήσει σε συγκέντρωση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου για εταιρείες όπως η Bally’s, οι οποίες διαθέτουν υψηλότερα περιθώρια σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους».

Αναφερόμενος στα στοιχεία εννεαμήνου, σημείωσε ότι «τα αποτελέσματα της Intralot ως αυτόνομης εταιρείας δείχνουν ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τους ισχυρούς αντίξοους παράγοντες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, η Bally’s International Interactive κινείται εντός του γνωστοποιημένου πλαισίου καθοδήγησής της για την ίδια περίοδο, έχοντας επιτύχει περίπου 548 εκατ. ευρώ σε έσοδα, με περιθώριο AEbitda 43% για το τρίτο τρίμηνο. Η καθοδήγησή μας για το σύνολο του έτους 2025, σε προ μορφή proforma με την ετήσια προσαρμογή των δύο οντοτήτων, αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 1.070 εκατ. ευρώ έσοδα και 435 εκατ. ευρώ adjusted Ebitda, δηλαδή σε συνδυασμένο περιθώριο 40,65%».