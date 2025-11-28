#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αρκετά πιο αισθητή η πτώση σε τζίρο και όγκο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ίδια η εικόνα και στους εποχικά διορθωμένους δείκτες.

Υποχώρησε ο τζίρος στον λιανικό εμπόριο τον Σεπτέμβριο του 2025

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 12:28

Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Σεπτέμβριο του 2025, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Παράλληλα, υποχώρηση σημείωσε και όγκος στο λιανεμπόριο, επίσης σε ετήσια και σε μηνιαία βάση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 5,3% .

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%.

 *Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό. 

