#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sky Express: Κανονικά οι πτήσεις, κανένα αεροσκάφος δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού

Τα αεροσκάφη της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στα 6.000 Α320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού, σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Sky Express: Κανονικά οι πτήσεις, κανένα αεροσκάφος δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 10:37

Η SKY express με ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η SKY express βραβεύτηκε ως η «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» στην Ευρώπη από τη ERA

Μίνι-χάος στις πτήσεις λόγω Airbus, η εικόνα σε Aegean, Sky Express

Αύξηση κερδών 9% για την easyJet στα 655 εκατ. λίρες

Εκπτώσεις Black Friday και νέα σύνδεση Πρέβεζας - Μάντσεστερ από την easyJet

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο