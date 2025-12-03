Σχέδια για εισαγωγή Everest-Goodys στο Χρηματιστήριο

Σήμερα, μετά την πώληση του Μπάρμπα Στάθη στην Ideal Holdings, και με τρία ακόμη «βαριά χαρτιά» στο τραπέζι (σ.σ. τη ΔΕΛΤΑ, τον κλάδο της εστίασης και τις ζύμες), η CVC εξετάζει την πιθανότητα εισαγωγής της Evergood στο Χρηματιστήριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Everest και Goody’s βρίσκονται κοντά στο ΧΑ. Η Goody’s εισήχθη το 1994 και η Everest το 1999. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Ο όμιλος Evergood, η «ομπρέλα» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Everest και Goody’s, αναπτύσσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα της εγχώριας εστίασης (σ.σ. Goody’s Burger House, Εverest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria και πλέον το Jackaroo), διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκτεταμένο δίκτυο franchise και ενοποιημένες λειτουργίες.

Αυτό είναι ταυτόχρονα και υπέρ και κατά στην προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή, διότι το τίμημα φέρεται να προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ. Το να «σπάσει» αυτό το οικοσύστημα για μια τμηματική πώληση θα απομείωνε την αξία του. Αντίθετα, μια δημόσια εγγραφή προσφέρει στη CVC τη δυνατότητα καλής αποτίμησης και μερικής αποεπένδυσης.

Οι συνολικές συστημικές πωλήσεις της Evergood έφτασαν πέρυσι τα 341 εκατ. ευρώ και τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,08% στα 265 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν στα 37,3 εκατ. ευρώ, από 35,4 εκατ. ευρώ το 2023, με κέρδη προ φόρων 16,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη αυξημένα στα 12,4 εκατ. ευρώ.

Εφέτος τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Jackaroo (σ.σ. η Evergood ελέγχει το 60% της ταχέως αναπτυσσόμενης αλυσίδας) φέρνει νέο κόσμο και ανανεώνει την εικόνα του brand συνολικά. Το Jackaroo προσφέρει νεανικότητα, φρεσκάδα και έναν κώδικα προσανατολισμένο καθαρά στην Gen Z. Άλλωστε, για χρόνια, η αχίλλειος πτέρνα των ελληνικών αλυσίδων ταχείας εστίασης είναι το τμήμα των εφήβων και νέων ενηλίκων.

Το πετράδι του στέμματος και οι ζύμες

Οι ζύμες παραμένουν στρατηγικά ο πιο ελκυστικός κλάδος του ομίλου Vivartia. Και υπάρχει εξήγηση για αυτό. Η κατηγορία έχει χαμηλή συγκέντρωση, ισχυρή εγχώρια πιστότητα και υψηλά επίπεδα κατανάλωσης που δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγχώρια παραγωγή, λένε πηγές με γνώση.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η Ελληνική Ζύμη αποτελεί αυτή τη στιγμή το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της Vivartia, το οποίο μπορεί να «πιάσει» την αποτίμηση των 400 εκατ. ευρώ που επιδιώκει το fund.

Σε αντίθεση με το πετράδι του στέμματος, τη ΔΕΛΤΑ, την άλλοτε κραταιά γαλακτοβιομηχανία που δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον που θα ήθελε η CVC. Λίγοι ενδιαφερόμενοι έχουν εμφανιστεί και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καλύψει τις προσδοκίες της CVC, που κινούνται στα 400 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών που φέρεται να έχουν ενδιαφερθεί είναι ο γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η ΜΕΒΓΑΛ. Στα ονόματα που έχουν «παίξει» στο παρελθόν είναι η οικογένεια Σαράντη από τον θεσσαλικό κάμπο, το όνομα της οποίας επανεμφανίστηκε, αν και το τελευταίο σενάριο διαψεύδεται από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πηγές με γνώση θεωρούν όλο και πιο πιθανό η ΔΕΛΤΑ να μεταφερθεί εσωτερικά σε άλλο fund της CVC, μια συνηθισμένη πρακτική στα private equity, που επιτρέπει τη διατήρηση της επένδυσης χωρίς αναγκαστική πώληση.

Εκτός, φυσικά, αν εμφανιστεί αγοραστής, ένας που θα αποδεχθεί την τιμή της CVC ή θα την πείσει να «βάλει λίγο νερό στο γάλα της», όπως είπε μια πηγή. Σε κάθε περίπτωση, μη λησμονούμε ότι η CVC έχει ήδη καταγράψει ισχυρές αποδόσεις από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και των νοσοκομείων, γεγονός που μειώνει την πίεση.