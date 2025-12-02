#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Υπό την έμπειρη διοίκηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Bespoke, Σπ. Θεοδωρόπουλος. Τι δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Υφαντής.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 11:29

Η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. από τον Όμιλο ΥΦΑΝΤΗΣ.

Η ενοποίηση των δύο εταιριών δημιουργεί ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δήλωση του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Bespoke SGA Holdings Α.Ε.:

«Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι, υπό την έμπειρη διοίκηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, με διασφαλισμένη τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους της ΝΙΚΑΣ για τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων. Είμαστε υπερήφανοι για όσα επιτύχαμε μαζί και είμαστε βέβαιοι ότι, υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την πορεία της.»

Δήλωση του κ. Αλέξιου Υφαντή, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που μας γεμίζει χαρά και ευθύνη, καθώς δύο ιστορικά ονόματα της ελληνικής αγοράς τροφίμων ενώνουν πλέον τις δυνάμεις τους με κοινό όραμα την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφειa.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας και των δύο εταιριών, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, την παράδοση και την ποιότητα που αντιπροσωπεύει η ΝΙΚΑΣ. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην καινοτομία.»

 

