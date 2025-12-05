Unibios: Απόφαση ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10€ με την έκδοση 323.887 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30, οι οποίες θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην τιμή των €2,47.

Το ποσοστό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται σε 1,88% μόνο ενώ η τιμή διάθεσης υπερβαίνει κατά 13% την μέση χρηματιστηριακή τιμή του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Έκθεση για την Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10€ με την έκδοση 323.887 νέων μετοχών οι οποίες θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην τιμή των €2,47.

Στόχος της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι να δοθούν μετοχές της εταιρίας σε φυσικά πρόσωπα (ή σε υποδεικνυόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα στο κλάδο της εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας ύδατος και στον τομέα της κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η ενέργεια αυτή, που μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλους συνεργαζόμενους με την εταιρία παράγοντες, θα βοηθήσει στην εδραίωση της απήχησης των συστημάτων της εταιρίας, και θα δημιουργήσει στενούς δεσμούς με χρήσιμους συνεργάτες. Μέρος των μετοχών θα χρησιμοποιηθεί σαν αντάλλαγμα για την εξαγορά δραστηριοτήτων και σαν κίνητρο για την προσέλκυση στελεχών.

Το μέγεθος της παρούσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα μικρό αφού θα εκδοθούν μετοχές ονομαστικής αξίας μόνο 97.166,10€ που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου (1,88%). Μια τόσο μικρή αύξηση δεν μπορεί να υποστηρίξει το κόστος και τις συνέπειες μιας αύξησης κεφαλαίου με δημόσια προσφορά, όπως μιας έκδοσης νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, ενώ είναι προφανές ότι δεν θα επιτυγχανόταν και ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Η τιμή Διάθεσης των Μετοχών ορίζεται σε €2,47 και δικαιολογείται καθώς ξεπερνά κατά πολύ την λογιστική αξία της μετοχής που ανερχόταν στις 30.06.2025 σε €1,09. Σημειώνεται επίσης ότι η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε €0,30 και είναι ακόμα μικρότερη, ενώ είναι η τιμή στην οποία διετέθησαν μετοχές στους μετόχους κατά την πιο πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος η τιμή διάθεσης συγκρινόμενη με τις χρηματιστηριακές τιμές είναι 14% ανώτερη του Μέσου Όρου των τιμών κλεισίματος της μετοχής κατά την τρέχουσα χρήση.

Επελέγη να ληφθεί η απόφαση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο για να συντμηθούν οι προθεσμίες και λόγω του μικρού μεγέθους της αύξησης κεφαλαίου και της συνεπακόλουθα μικρής αραίωσης των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων.

Επίσης με βάση το άρθρο 14 της Απόφασης 25 «Εξειδίκευση Υποχρεώσεων Ενημέρωσης Εκδοτών με εισηγμένα στο Χ.Α. Αξιόγραφα» της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 201/15.04.2024) ορίζεται ότι στην παρούσα έκθεση πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του Νόμου 4706/2020 πληροφορίες που έχουν ως εξής:

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) θα είναι περίπου 800.000 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων και των Φόρων που υπολογίζονται σε 25.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης σε ενοποιημένη βάση του Ομίλου ενώ από αυτά ποσό 600.000 ευρώ θα διατεθεί για την εξαγορά εταιρίας που θα δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Αναμένεται ότι η διάθεση των κεφαλαίων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.06.2026.

Η προηγούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε προ εξαετίας το 2019. Η αύξηση αυτή πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 04.09.2019. Στην συνέχεια εκδόθηκε “Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών”, Η έκθεση αυτή εξετάσθηκε για την επιβεβαίωση της πληρότητας της και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη μας την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/11/2019, με την οποία επήλθε τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γρηγόριο Μάντζαρη ο οποίος στις 28 Μαίου 2020 εξέδωσε «ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

Στην συνέχεια κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.01.2023 αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης από εργαζομένους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, οι οποίοι είχαν ήδη προκαταβάλλει τα κεφάλαια που τους αναλογούσαν. Οι Καταβολές που έγιναν έναντι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποιήθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.02.2023 με βάση «ειδική έκθεση διασφάλισης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου» του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή Αναστάσιου Λυμπερτάτου που συντάχθηκε την 10.02.2023. Τα κεφάλαια αυτά διετέθησαν άμεσα για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και του ομίλου.

Κατά την διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε την παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και συγκεκριμένα κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των ετών 2023, 2024 και 2025 αποφασίσθηκαν Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών. Κατά τις παραπάνω Αυξήσεις δεν έγιναν καταβολές νέων εισφορών οπότε και δεν πιστοποιήθηκε η καταβολή εισφορών (κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018). Ως εκ τούτου αφού δεν έγιναν καταβολές νέων κεφαλαίων δεν έχει νόημα να αναζητηθεί η χρήση τους.