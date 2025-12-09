#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η μικρή άνοδος των πωλήσεων δεν είχε θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη. Το στοίχημα της νέας ιδιοκτησίας. Η σπάνια ευκαιρία και η πραγματική αξία του brand.

«Παγωμένες» οι επιδόσεις της Παγωτά Δωδώνη

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 06:48

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Παγωτά Δωδώνη στα τέλη Μαΐου σημαδοδότησε το τέλος μιας από τις πιο περίπλοκες αναδιαρθρώσεις στον εγχώριο κλάδο τροφίμων. Με την απόφαση του Πρωτοδικείου και την είσοδο της Κρεμερία Δωδώνη, συμφερόντων του Πάνου Μονεμβασιώτη (Βενέτης), η εταιρεία έχει κάνει restart απαλλαγμένη από το βαρύ χρέος.

Ο νέος επενδυτής έχει παραλάβει ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο. Συνολικά 36 καταστήματα franchise, 118 «γωνιές», 1.420 σημεία HoReCa και περίπου 300 σημεία πώλησης οικογενειακού παγωτού. Αυτό που δεν παραλαμβάνει, όμως, είναι ισχυρή λειτουργική επίδοση.

Παρά τη μικρή άνοδο πωλήσεων το 2024 (+5,16%), φτάνοντας τα 7,617 εκατ. ευρώ, με την τουριστική κίνηση να δίνει ώθηση ειδικά στο κανάλι HORECA, το οποίο παρουσίασε διψήφια άνοδο (+12%), η τελική γραμμή παρέμεινε ζημιoγόνα. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα -5,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα 7,1 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από το 2023 που ήταν 3,29 εκατ. ευρώ.

Για τον κ. Μονεμβασιώτη, η πραγματική αξία της εξαγοράς είναι το όνομα «Παγωτά Δωδώνη». Παραμένει ένα από τα αναγνωρίσιμα ελληνικά brands. Η εξυγίανση δίνει μια σπάνια ευκαιρία για επανεκκίνηση χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Το στοίχημα πλέον είναι να γίνει ξανά κερδοφόρο.

Πάντως η εταιρεία Παγωτά Δωδώνη ΜΑΕ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 οδεύει σε λύση και εκκαθάριση

