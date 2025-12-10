Βογιατζόγλου: Η πώληση του ακινήτου και τα επόμενα βήματα

Η Βογιατζόγλου ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου που κατείχε στο Σχηματάρι Βοιωτίας (το 50% των εγκαταστάσεων της πρώην Cardico), έναντι του ποσού των 8,75 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποκτήθηκε το φθινόπωρο του 2024 και η πώλησή του μέσα σε διάστημα 15 μηνών συνοδεύεται από την επίτευξη κέρδους, καθώς και από την τόνωση της ρευστότητας της εισηγμένης.

Έτσι, το ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθεί, θα διατεθεί κατά κύριο λόγο για τη μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 30/6/2026 ο ενοποιημένος καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Βογιατζόγλου είχε διαμορφωθεί στα 9,76 εκατ. ευρώ, καθώς υπήρχαν υποχρεώσεις προς τράπεζες ύψους 11,83 εκατ. και ρευστά διαθέσιμα 2,075 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τη φετινή πορεία της εισηγμένης, το δεύτερο εξάμηνο κινήθηκε αρκετά καλύτερα σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 2025, με τον κύκλο εργασιών στο σύνολο της χρήσης να μην διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό (κατά το πρώτο εξάμηνο, είχε σημειωθεί υποχώρηση εσόδων από τα 19,8 στα 18,05 εκατ. και ζημία 990 χιλ. έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 698 χιλ. ευρώ).

Αντίθετα, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της Bογιατζόγλου και στο πλαίσιο της φετινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, υπάρχει αισιοδοξία για τα αποτελέσματα του 2026.

Συγκεκριμένα, πέραν του ότι η επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει με μειωμένο καθαρό τραπεζικό δανεισμό, καταλυτικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο τομέας των αυτόματων ρομποτικών αποθηκών.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη έχει ήδη ενδυναμώσει κατά τα τελευταία χρόνια τη θέση της στο συγκεκριμένο τομέα μέσα από την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών και μέσα από μια ευρεία σειρά συνεργασιών με ξένους προμηθευτικούς οίκους, θεωρώντας πως πρόκειται για μια αγορά με ανοδικές προοπτικές, καθώς η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη.

Άλλωστε, αρκετά projects έχουν υποβληθεί από εγχώριες επιχειρήσεις προς έγκριση προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, όπως δηλώνει η διοίκηση της Bογιατζόγλου σε αυτά τα έργα παρατηρείται ένα χρονικό χάσμα 12-15 μηνών μεταξύ δαπανών και εσόδων, (κατά τη διάρκεια του οποίου απαιτούνται σημαντικοί πόροι για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και λοιπά έξοδα), γεγονός που θα επηρεάσει μεν πτωτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της φετινής χρονιάς, αλλά θα ενισχύσει την πορεία της εταιρείας το επόμενο έτος.

Παράλληλα, η διοίκηση της Βογιατζόγλου θεωρεί υποσχόμενο και τον τομέα των τεχνικών προϊόντων μέσω της σειράς ηλεκτρικών εργαλείων της Hojita.