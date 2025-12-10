#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Mevaco: Σύμβαση €6,5 εκατ. για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων Φ/Π στη Β. Ελλάδα

Η παραγωγή και η παράδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2026. Περίπου στα 6,5 εκατ. ευρώ η συνολική εκτιμώμενη συμβατική αξία.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 18:00

Η «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε νέα σύμβαση για την κατασκευή-παραγωγή και προμήθεια μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταικού πάρκου στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 6,5 εκ. Ευρώ περίπου.

Με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και το πλάνο ανάπτυξης και εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2026.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, η MEVACO παραμένει ηγέτιδα επιχείρηση στην Ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών, και όχι μόνο, έχοντας εκτελέσει έργα συνολικής ισχύος άνω των 4,5 GWp (Gigawatt), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες πάνω από 1 εκ. νοικοκυριών.

Η κατάρτιση της νέας σύμβασης επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, την αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία, την υψηλή τεχνογνωσία, και την διαχρονική αξιοπιστία στην επιτυχή, αποτελεσματική και ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων στον τομέα των Φ/Β Πάρκων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές, τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

