Ν. Μπάκος - Αλ. Καϋμενάκη ρίχνουν «σωσίβιο» στο Στούντιο Αλφα

Μέσω της νεοσύστατης Cosmos Studios, ο Νικόλαος Μπάκος του Δημητρίου και η Αλεξάνδρα Καυμενάκη του Ιωάννη, εμφανίζονται ως στρατηγικοί επενδυτές για τη διάσωση του Στούντιο Άλφα.

Συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου, το Στούντιο Άλφα, ένας από τους ιστορικότερους παίκτες της ελληνικής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής, όπως προκύπτει από ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στη νεοσύστατη Cosmos Studios Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η συμφωνία συνήφθη μεταξύ της εταιρείας Στούντιο Άλφα και της πλειοψηφίας των πιστωτών. Δηλαδή πιστωτών εκπροσωπούντων το 71,3% του συνόλου των οφειλών της, το 98,5% του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων και το 86,10% των λοιπών θιγόμενων πιστωτών, ως αυτοί εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31.08.2025.

Παράλληλα, η Στούντιο Άλφα ζητά από το δικαστήριο την επιβολή προληπτικών μέτρων προστασίας, ζητώντας αναστολή κάθε ατομικής δίωξης ή ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και την έκδοση προσωρινής διαταγής που θα «παγώνει» τις διαδικασίες είσπραξης έως την τελική απόφαση.

Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί για συζήτηση στις 21 Ιανουαρίου 2026. Αν το σχέδιο εγκριθεί, η λειτουργική δραστηριότητα του Studio Alpha θα μεταφερθεί στην Cosmos Studios, εταιρεία που ελέγχεται από την Cosmos Developments, η οποία συστάθηκε μόλις στις 20 Νοεμβρίου με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Cosmos Developments αποτελείται από τους κ.κ. Νικόλαο Μπάκο (πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο), Αλεξάνδρα Καυμενάκη (αναπληρώτρια πρόεδρο) και Πέτρο Χρυσοβέργη (μέλος Δ.Σ.). Η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται νομίμως μεμονωμένα από τους κ.κ. Μπάκο και Καυμενάκη.