Mastercard: Μετατρέπει POS σε μηχανές ανάληψης και κατάθεσης μετρητών

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα 400 με 500 εκατ. ευρώ δίνουν οι επιπρόσθετες συναλλαγές με κάρτα κάθε χρόνο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Πώς κινείται η αγορά πληρωμών με κάρτα

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ το 2015 η διείσδυση της κάρτας ήταν στο 8%, τώρα βρισκόμαστε στο 40%. Ωστόσο, ο κ. Πολύδωρος τόνισε ότι τα μετρητά εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά, καθώς το 42% του συνολικού όγκου των συναλλαγών στην Ελλάδα γίνεται με μετρητά, βάσει μελέτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους στόχους της MasterCard, όπως επισήμανε ο ίδιος, είναι ο επιπλέον εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στα μετρητά, με το όραμα της εταιρείας να είναι να μετατρέψει κάποια από τα σημεία των εμπόρων σε μηχανές ανάληψης και κατάθεσης μετρητών.

«Πρέπει συνεργατικά να το κάνουμε με τους υπόλοιπους τεχνολογικούς παρόχους. Έχουμε αρχίσει να το σχεδιάζουμε, μόλις το σχεδιάσουμε, θα κάνουμε την πρόταση στο οικοσύστημα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή δεκτικότητα και θετικότητα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία», εξήγησε ο Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Από την άλλη, ο κ. Πολύδωρος δήλωσε ότι η πρόβλεψη της MasterCard για την αύξηση των πληρωμών με κάρτα το 2025 είναι στο 9%, ποσοστό που καταγράφει μείωση σε σχέση με το 2024, όπου βρισκόταν στο 12%.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το ποσοστό αυτό ως έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αναφορικά με τα αίτια της μείωσης σχολίασε πως «ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε μια κόπωση του ρυθμού αύξησης. Υπήρχε ένα φαινόμενο βάσης, ξεκινήσαμε από πολύ μικρή βάση, αυξήθηκαν πολύ οι συναλλαγές, διότι ήμασταν πολύ χαμηλά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πλέον στο επίπεδο διείσδυσης της κάρτας στην καταναλωτική δαπάνη έχουμε συγκλίνει με τον μέσο όρο».

Επίσης, σημείωσε πως υπάρχει δρόμος για περαιτέρω αύξηση, καθώς τα μετρητά αντιπροσωπεύουν το 42% του συνολικού όγκου των συναλλαγών.

Για το επόμενο έτος, ο Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα εκτίμησε ότι η αγορά θα κινηθεί σε παρόμοιους ρυθμούς, ενώ τόνισε πως υπάρχει χώρος βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη όσον αφορά τις πληρωμές σε δημόσιους φορείς, ενώ σημείωσε πως η MasterCard και οι συνεργάτες της θέλουν να δουν το πώς η κάρτα μπορεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος των προμηθειών των μεγάλων επιχειρήσεων.

Κάνοντας μια ανασκόπηση για το 2025, ο κ. Πολύδωρος υπενθύμισε τις συνεργασίες της MasterCard με εμπόρους όπως η Skroutz και το efood. Παράλληλα μίλησε για την παρουσία της εταιρείας στα εμπορικά κέντρα της Lamda, ενώ σημείωσε πως στο χαρτοφυλάκιό της προστέθηκε και ο Κωτσόβολος.

«Θα δείτε περισσότερα προνόμια σε αυτούς τους εμπόρους. Θέλουμε να επιβραβεύσουμε τον καταναλωτή μέσα από προνόμια που θα λανσάρουμε σε συνεργασία με αυτούς τους εμπόρους», προανήγγειλε ο ίδιος.

Ταυτόχρονα, ο Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα αποκάλυψε ότι η εταιρεία θα τρέξει μια καμπάνια μαζί με τον ΕΟΤ, η οποία θα έχει ως στόχο την προώθηση της Ελλάδας στους πελάτες της Τράπεζας της Κίνας, οι οποίοι φτάνουν τα 50 εκατ.

Την ίδια ώρα, ο κ. Πολύδωρος αποκάλυψε επίσης ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει εντός του 2026 μια νέα συνεργασία με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώνουν με κάρτα.

«Είμαστε σε πιλοτικό στάδιο με 600 λεωφορεία, η προσδοκία είναι ότι όλος ο στόλος θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2026», δήλωσε ο ίδιος.

Από την άλλη, σε ερώτηση για το πώς βλέπει τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα το IRIS, o Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα απάντησε πως είναι καλό που υπάρχει το IRIS, γιατί υπάρχει πλουραλισμός στην αγορά. Επίσης σχολίασε πως συνδέεται με την ωριμότητα της αγοράς.

«Δεν είμαστε στο επίπεδο του 2015, έχουμε 40% διείσδυση, είναι φυσιολογικό να έρχονται νέοι παίκτες στην αγορά. Έχω την εντύπωση ότι η αγορά θα πάψει να βλέπει τα πράγματα δυαδικά, πλέον δεν θα αναγνωρίζεται κάποιος απλά εάν είναι ανταγωνιστής ή όχι, θα υπάρξουν συνεργατικά μοντέλα ακόμα και με ανταγωνιστές», δήλωσε ο ίδιος.

Τα πλάνα της MasterCard για το νέο έτος

Όσον αφορά τους πυλώνες που η εταιρεία θα εστιάσει το 2026, ο κ. Πολύδωρος αναφέρθηκε στην ασφάλεια αλλά και στα προνόμια, υπογραμμίζοντας πως εντός του νέου έτους θα ανακοινωθεί και το MasterCard day.

Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Country Manager της MasterCard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα υπογράμμισε ότι το 2026 με 2027 αναμένεται η υπηρεσία Click to pay.

«Είναι ένα συνολικό πορτοφόλι, έτσι ώστε ακόμα και στους εμπόρους που δεν θέλεις να αποθηκεύσεις την κάρτα σου ή δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ηλεκτρονικό πορτοφόλι, θα έχεις τη δυνατότητα μιας εμπειρίας πορτοφολιού μέσα από το Click to pay», εξήγησε ο ίδιος αναφορικά με την υπηρεσία.

«Το όραμά μας είναι όλες οι συναλλαγές που θα γίνονται μέχρι το 2030 να γίνονται χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσεις τον κωδικό σου, μόνο με την παρουσία tokens», πρόσθεσε.

Τέλος, ένας ακόμα πυλώνας στον οποίο θα εστιάσει η MasterCard, σύμφωνα με τον κ. Πολύδωρο, είναι η καινοτομία, με τον ίδιο να τονίζει ότι όραμα της εταιρείας είναι να φέρει την Ελλάδα σε μια θέση πρωτοπορίας.