#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά από τράπεζα

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους, γνωστοποιεί η εισηγμένη.

Euroxx: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά από τράπεζα

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 17:03

Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί κατάχρησης αγοράς και της υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπερκάλυψη 1,3 φορές για το placement στην ΕΥΑΘ

Euroxx: Ανεβάζει στο 1,5 ευρώ τον πήχη για την Intralot

Κλ. Ναυπάκτου: Πράσινο φως από ΓΣ για την απόκτηση ποσοστού 40% στην KXXK Investments

Τιμή-στόχο τα €7 δίνει η Euroxx στην Qualco

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο