Κέρδη 48,4 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ στη χρήση 2024

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 243,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,57% σε σχέση με τη χρήση του οικονομικού έτους 2023. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 123,4 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 12:08

Η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), τα οποία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών και την εύρυθμη λειτουργία των εταιρικών της διαδικασιών. Με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ΕΡΤ διασφαλίζει παράλληλα τη διατήρηση της οικονομικής της ευρωστίας και βιωσιμότητας.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η ΕΡΤ αξιοποίησε την ανοδική πορεία των εσόδων της, υλοποιώντας μια στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη οικονομική στρατηγική, η οποία απέφερε θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 243,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,57% σε σχέση με τη χρήση του οικονομικού έτους 2023. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 123,4 εκατομμύρια ευρώ με περιθώριο επί του κύκλου εργασιών (EBITDA margin) 50,7%. Τέλος, τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 48,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 32,4 εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

 

