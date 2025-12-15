Prodea: Στις 17 Δεκεμβρίου η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, 15.12.2025 συνέλευση ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 25,30% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέχεται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ και την από 04.12.2025 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 17.12.2025, και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Ομολογιούχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 17.12.2025 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 08.12.2025 (Ημερομηνία Καταγραφής), εξαιρουμένων των Μη Ψηφιζόντων Ομολογιούχων.