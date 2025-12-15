#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ideal: Στις 12 Ιανουαρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,15/μετοχή

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.400.588,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 17:56

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal η οποία θα συνεδριάσει την 12η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Ακολούθως το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.400.588,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 19η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

