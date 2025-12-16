Γίνεται holding η Prodea, επενδύσεις 340 εκατ. στον τουρισμό

Σε μετασχηματισμό του ομίλου σε εταιρεία holding προορίζεται η Prοdea μετά την πώληση των ακινήτων των 1,3 δισ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας, με την ανάπτυξη δύο θυγατρικών στα σχέδια που θα διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία και τα logistics που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό της.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται να εισέρχεται σε νέα εποχή η ΑΕΕΑΠ που ελέγχεται από την INVEL και τον Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου σε μια εποχή που η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πορεία της αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρόνια.

Σε συνάντηση της διοίκησης με τους δημοσιογράφους χθες, ο κ. Παπαχριστοφόρου, Managing Partner και Ιδρυτής της Invel Real Estate, μίλησε για τα φιλόδοξα σχέδια και σκέψεις της εταιρείας χωρίς κάτι να είναι ξεκάθαρο ακόμα.

«Πολλά μπορεί να γίνουν, έχουμε αρκετές σκέψεις και πολλές ιδέες, όμως δεν νομίζω ότι θα γίνει ένα delisting. Θα το μελετήσουμε αν αξίζει τον κόπο να είμαστε ΑΕΕΑΠ. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρώιμο να πούμε κάτι παραπάνω. Mπορεί να γίνουμε και μια μίνι Blackstone της νότιας Ευρώπης», υποστήριξε ο κ. Παπαχριστοφόρου.

«Αυτό που κοιτάμε είναι να υπάρχουν κάθετοι πυλώνες του ομίλου, εξειδικευμένοι με δικές τους ομάδες και ο καθένας από αυτούς να μπορεί να προσελκύει συγκεκριμένους επενδυτές στο δικό τους όχημα και να υπάρχει η holding εταιρεία από πάνω που θα παρέχει υπηρεσίες σε αυτούς τους πυλώνες», εξήγησε ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη δομή θα ικανοποιήσει ένα αίτημα των θεσμικών επενδυτών, ειδικά των ξένων να μπορούν να τοποθετούνται σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς ακινήτων, χωρίς να μπαίνουν στο χαρτοφυλάκιό τους περιουσιακά στοιχεία που δεν τους ενδιαφέρουν.

Μετά την πώληση των δύο μεγάλων πακέτων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα η Prodea παραμένει η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας με χαρτοφυλάκιο που ανέρχεται στα 1,9 δισ. ευρώ. Η απόδοση των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν ανέρχεται σε διψήφιο αριθμό ενώ τα yields για τους αγοραστές φτάνουν το 6,5%. Ακόμα, ο δείκτης μόχλευσης της Prodea μειώθηκε στο 50% από το 55%.

Οι προοπτικές της αγοράς, πάντως, παραμένουν θετικές παρά το ράλι τιμών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. «Η αγορά παραμένει δυνατή. Θεωρώ ότι για ένα με δύο χρόνια θα δούμε κινητικότητα και καλές αποδόσεις», υπογράμμισε ο κ. Παπαχριστοφόρου.

Επενδύσεις στα logistics

Σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς στόχους, η Prodea παραμένει συγκεντρωμένη στα logistics και τα ξενοδοχεία αν και στο χαρτοφυλάκιο της ακόμα ανήκουν γραφεία και καταστήματα.

«Έχουμε περίπου 140.000 τ.μ. στα logistics κυρίως στον Ασπρόπυργο και ένα από αυτά βρίσκεται στο Μαρκόπουλο. Έχουμε δύο οικόπεδα υπό ανάπτυξη που θα θέλαμε άλλα 130.000 τετραγωνικά, άρα θα φτάσουμε τις 270.000 τ.μ.», δήλωσε ο Θανάσης Καραγιάνης, chief investment officer της Prodea, με τη σειρά του.

«Και το συνολικο μίσθωμα απο τα logistics θα φτάσει περίπου τα 18 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα, άρα θα υπερδιπλασιαστούν στους επόμενους 24 μήνες τα έσοδα της εταιρείας από τα logistics. Κοιτάμε, επίσης, και ένα pipeline με σκοπό να φτάσουμε πάνω από 300.000 τ.μ. τα logistics και πάνω από 25 εκατ. έσοδα σε αυτό τον κλάδο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στον τομέα της φιλοξενίας, επίσης, η Prodea έχει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους γύρω στα 340 εκατ. ευρώ στα ακίνητα που έχει στην κατοχή της. Αυτή τη στιγμή η Prodea έχει περίπου 900 κλειδιά σε λειτουργία και ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια ο αριθμός να φτάσει τα 2.000.

«Η συγκέντρωσή μας θα παραμείνει στα luxury. Αυτά που πάνε καλά σε όλες της συνθήκες είναι τα luxury. Δεν κάνουνε ξενοδοχεία γενικώς. Για αυτό δεν έχουνε πολλά δωμάτια», δήλωσε ο Αριστοτέλης Καρυτινός (φωτ.), Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea.

Και επέκταση στην Ισπανία

Σε ό,τι αφορα τις μελλοντικές κινήσεις της ΑΕΕΑΠ, εξετάζονται και βήματα σε νέες αγορές πέραν της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας όπου ήδη δραστηριοποιείται.

«Είναι σχετικά υπερτιμημένη η αγορά της Ισπανίας. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει κακοδιαχείριση. Δεν αποκλείω να βρούμε κάποιες ευκαιρίες εκεί να επενδύσουμε στο κομμάτι των ξενοδοχείων», επεσήμανε ο κ. Παπαχριστοφόρου.