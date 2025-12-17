Alpha Bank: Χτύπησε το καμπανάκι στο ΧΑ, 100 χρόνια παρουσίας

Την έναρξη της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης κήρυξε η διοίκηση της Alpha Bank, ως αποτέλεσμα της 100ετούς αδιάλειπτης παρουσίας της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (ιδρύθηκε το 1879 και εισήχθη στο ΧΑ το 1925.)

Στο πλαίσιο αυτής της επετειακής εκδήλωσης:

αναφέρθηκε στην έμφαση, τη συνέπεια και την αξιοπιστία που έχει επιδείξει η Alpha Βank όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την εμπιστοσύνη της προς τον χρηματιστηριακό θεσμό. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι η Alpha Βank είναι η μόνη εισηγμένη εταιρεία που διένεμε μέρισμα από το 1948 έως και το 2008 αδιαλείπτως, αναπτύσσοντας σταθερή σχέση με την επενδυτική κοινότητα. Η Alpha συνέχισε βρίσκεται σε μια περίοδο μετασχηματισμού και αυξημένης εξωστρέφειας σε διασυνοριακή συνεργασία με τον όμιλο UniCredit . Η θέση της Ελλάδας είναι σήμερα ενισχυμένη (εξελίξεις στο ΧΑ, Euronext και προεδρία στο Eurogroup), με τη χώρα να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και την Alpha Βank να είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

δήλωσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει βαθιά στις διασυνοριακές συνεργασίες και εξαγορές και πως οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο διαμορφούμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη συνεργασία της Apha Bank με τη UniCredit, η οποία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία, συμπληρώνοντας ότι ως ΤτΕ ενθαρρύνουμε τις διασυνοριακές συνεργασίες και θεωρώντας ότι ο Κυριακός Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup θα συμβάλει στη μείωση του κατακερματισμού της τραπεζικής αγοράς στην Ε.Ε. Τέλος, τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πλήρως εξυγιασμένες με μέσο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20%, επεκτείνονται σε νέες αγορές, καθώς και ότι εκτιμά πως είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, όπως την κυβερνοασφάλεια, τη γεωπολιτική αστάθεια κ.λπ.

Ο πρόεδρος της Alpha Βank Δημήτρης Τσιτσιράγκος έκανε μνεία στην ιστορική συμβολή του αείμνηστου Γιάννη Κωστόπουλου, συμπληρώνοντας πως η τράπεζα βρίσκεται σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν παράγοντες της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ Γιώργος Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Κρις Αίσωπος και άλλα γνωστά στελέχη της αγοράς.

*Δείτε την ιστορική αναδρομή της τράπεζας δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.