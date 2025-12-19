#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα... φουγάρα για παραγωγή ενέργειας στο νησί

Οι δύο διασυνδέσεις συνδυαστικά με την καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Κρήτη καλύπτουν τη συνολική ζήτηση τις τελευταίες δύο ημέρες, σημειώνουν πηγές του ΑΔΜΗΕ.

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα... φουγάρα για παραγωγή ενέργειας στο νησί

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 14:08

Με επιτυχία υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ το όραμα της κάλυψης του συνόλου των ηλεκτρικών φορτίων της Κρήτης χωρίς τη συμβολή της θερμικής παραγωγής από τοπικές μονάδες του νησιού.

Οπως επισημαίνουν πηγές του Διαχειριστή, από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική κατανάλωση τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω των δύο διασυνδέσεων της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, οι δύο διασυνδέσεις συνδυαστικά με την καθαρή ενέργεια που παράγεται στο νησί καλύπτουν τη συνολική ζήτηση τις τελευταίες δύο ημέρες. Είναι αξιοσημείωτο ότι με τον συνδυασμό λειτουργίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου του ΑΔΜΗΕ, η μεταβολή του φορτίου της Κρήτης καλύπτεται από τη μεταφορά ενέργειας μέσω της νέας διασυνδετικής γραμμής Κρήτης-Αττικής ενώ η ροή της ενέργειας στη διασυνδετική γραμμή με την Πελοπόννησο διατηρείται σταθερή ώστε να διατίθεται για άμεση παροχή εφεδρικής ισχύος, εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Το σβήσιμο των φουγάρων των τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούσαν ορυκτά καύσιμα, επιτρέπει την καθαρή εξοικονόμηση 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος δεκαετίας για όλους τους καταναλωτές λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων ΥΚΩ, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη διατήρησης των μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία και τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος από τη λειτουργία των διασυνδέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, τα οικονομικά οφέλη από τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, η οποία από το 2021 έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικές μονάδες, ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, προσφέροντας επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 500.000 τόνους κάθε χρόνο, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.


 

