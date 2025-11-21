Πάνω από 3.000 επισκέπτες στο Game of Money Festival 2025

Το Game of Money Festival 2025 εξελίχθηκε σε μια εκρηκτική γιορτή γνώσης, ενέργειας και οικονομικής ενδυνάμωσης. Με πάνω από 500 συνέδρους στο διήμερο συνέδριο και 3.000+ επισκέπτες στο Expo και στα ανοιχτά workshops, το GoMF επιβεβαίωσε τη θέση του ως το μεγαλύτερο event χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη χώρα.

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπούσε στους διαδρόμους: χιλιάδες νέες συνδέσεις, ουσιαστική δικτύωση, έντονη ανταλλαγή ιδεών και συνεργειών, επαφές που ξεκινούν από την απλή κουβέντα και υπόσχονται να εξελιχθούν σε νέα projects, νέες επιχειρήσεις, νέους δρόμους προόδου. Το Game of Money Festival έγινε το σταυροδρόμι όπου άνθρωποι με φιλοδοξία συναντούν ανθρώπους με όραμα.

Σε όλο το event, πάνω από 85 εθελοντές κράτησαν τον παλμό ψηλά από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο! Με χαμόγελο, θετική ενέργεια και επαγγελματισμό που θύμισε production μεγάλης κλίμακας, συνέβαλαν σε μια εμπειρία που οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ως «ανεβαστική», «μεταμορφωτική» και «αντίστοιχη μεγάλων διεθνών διοργανώσεων».

Ο ιδρυτής του Game of Money, Αλέξιος Βανδώρος, τόνισε πως «η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα γεγονότα που ενισχύουν την οικονομική παιδεία, το mindset της ανάπτυξης και την κουλτούρα της δημιουργίας. Αυτό το φεστιβάλ αποδεικνύει τι μπορεί να γίνει όταν οι άνθρωποι παίρνουν τη γνώση στα χέρια τους. Ως Game of Money, 6 χρόνια μετά το ξεκίνημα μας, συνεχίζουμε να υπηρετούμε το όραμά μας. Να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν οικονομική ελευθερία και να δημιουργήσουν τη ζωή που ονειρεύονται.».

Το Game of Money Festival 2025 δεν ήταν απλώς ένα event. Ήταν μια εθνική ένεση αυτοπεποίθησης, μια συλλογική δήλωση ότι η χώρα προχωρά, εξελίσσεται και μεγαλώνει μέσα από τη γνώση, τη δικτύωση και τη συνεργατική ενέργεια, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η επόμενη διοργάνωση βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό — και τα σημερινά θεμέλια υπόσχονται κάτι ακόμα πιο τολμηρό!