HSBC: Οι τρεις λόγοι για το τραπεζικό ράλι και τα σενάρια

H ισχυρή απόδοση των ελληνικών τραπεζών τον προηγούμενο μήνα οφείλεται αποκλειστικά στο εκλογικό αποτέλεσμα, συμπεραίνει η HSBC στην έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες. Στο σημείο που εστιάζει επίσης είναι τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων, τα οποία μειώθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Πιο ειδικά όμως σημειώνει τρεις λόγους που οι εκλογές αποτελούν θετική εξέλιξη για την Ελλάδα:

1) Καλύτερα (Better): Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ΝΔ, θεωρείται από την αγορά γενικά ως περισσότερο φιλική ως προς την επιχειρηματικότητα και μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου η αγορά θεωρεί ως πολύ πιθανή τη νίκη της ΝΔ και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές καθώς και τα polls δείχνουν ότι προηγείται.

2) Ταχύτερα (Faster): Με τις εθνικές εκλογές να ήταν αρχικά προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο, η Ελλάδα ήδη βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο, και έτσι η συντόμευση της προεκλογικής περιόδου θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ότι περιορίζει την αβεβαιότητα και το περιθώριο δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

3) Ισχυρότερα (Stronger): Τα δυνατά ποσοστά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαιρετίστηκαν επίσης από την αγορά, καθώς αυξάνεται έτσι η πιθανότητα αυτοδυναμίας μετά τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα.

Το βασικό σενάριο και το «blue sky» σενάριο

Η βασική υπόθεση της HSBC εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει αυξημένη πιθανότητα για αρνητικές εκπλήξεις, δεδομένου της σχετικά εύθραυστης φύσης της ανάκαμψης μετά την κρίση στην Ελλάδα. Βάσει αυτής της προσέγγισης, μόνο η Alpha Bank διατηρεί τη σύσταση buy με περιθώριο ανόδου 47%. Οι άλλες τρεις τράπεζες υποβαθμίζονται σε hold, με ανοδικά περιθώρια ETE +16%, Eurobank +9% και Πειραιώς 1%. Εάν η χώρα εδραιώσει την πορεία της προς την κανονικότητα, μια λιγότερο συντηρητική προσέγγιση είναι πιθανή. Η κανονικοποίηση του ισολογισμού τους θα μπορούσε επίσης να είναι μια περιοχή που θα μπορούσε να εκπλήξει θετικά.

Τέλος, το μομέντουμ θα μπορούσε να συνεχίσει να ευνοεί τις ελληνικές τράπεζες. Εάν η πολιτική σταθερότητα ισχυροποιηθεί μετά τις επερχόμενες εκλογές και η νέα κυβέρνηση αναζωογονήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική βελτίωση στα μάκρο μεγέθη. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφραστεί σε καλύτερες προοπτικές αύξησης των δανείων, ανεβασμένα επίπεδα δραστηριότητας καθώς και βελτίωση της πιθανότητας στη μείωση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Η HSBC, αν και εκτιμά ότι δεν είναι ακόμη συνετό να προεξοφληθεί ένα αισιόδοξο σενάριο, εντούτοις σε αυτήν την περίπτωση τα περιθώρια ανόδου είναι 81% για την Αlpha Βank, 27% για τη Eurobank, 53% για την Εθνική Τράπεζα και 96% για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εξομάλυνση των NPEs παραμένει σε καλό δρόμο

Η HSBC εξακολουθεί να εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να επιτύχουν τα σχέδια μείωσης των NPEs και επισημαίνει ότι οι συστημικές λύσεις θα είναι λιγότερο ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία της μείωσης.

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις των τραπεζών (investor day της Εθνικής Τράπεζας στις 16 Μαΐου, πώληση χαρτοφυλακίου NPL της Πειραιώς στις 10 Ιουνίου και συμφωνία με εταιρεία διαχείρισης NPLs στις 3 Ιουνίου, ενημερώσεις προόδου από τη Eurobank στις 30 Μαΐου 2019 και της Αlpha Βank στις 30 Μαΐου) είναι ευνοϊκές.

Οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL κατά τα τελευταία δύο έτη έφτασαν τα 8,5 δισ. ευρώ NPEs, ενώ 16 δισ. ευρώ έχουν σχεδιαστεί φέτος (με κυρίαρχες τις τιτλοποιήσεις 2 δισ. και 7 δισ. ευρώ της Eurobank) και άλλα 11 δισ. ευρώ για το 2020 και μετά. Συνολικά και βάσει των ενημερωμένων σχεδίων NPEs των τραπεζών, αν και η HSBC είναι πια πιο επιφυλακτική για τις εισροές στα ΝPEs, εντούτοις η αρνητική αυτή ματιά αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκροές και τις πωλήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τις εκτιμήσεις για τις προβλέψεις για τις τέσσερις τράπεζες έως το 2022 κατά μόλις 4%.

Τα ρίσκα

Η HSBC θεωρεί ότι μια πιο θετική προοπτική για την εγχώρια πολιτική αντανακλάται ήδη σε μεγάλο βαθμό στο βασικό της σενάριο και στις εκτιμήσεις της αγοράς. Αν οι εκλογές δεν οδηγήσουν σε απόλυτη πλειοψηφία ή σε ένα βιώσιμο συνασπισμό που θα μπορούσε τουλάχιστον να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, η χώρα μπορεί να βρεθεί σε πολιτικό αδιέξοδο. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η αγορά φαίνεται να έχει υψηλές προσδοκίες από την επόμενη κυβέρνηση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και φιλικών προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή ο κίνδυνος καθυστερήσεων ή η έλλειψη εκτέλεσης είναι δυνητικά υψηλός.

Για τις τράπεζες, ενώ η ορατότητα για τη μείωση του NPE θα πρέπει να βελτιωθεί και τα σχέδια των τραπεζών δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση των συστημικών λύσεων ή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, υπάρχει ακόμα χώρος για «απογοήτευση». Το ενδιαφέρον των private equity για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να διαλυθεί, εάν τα χαρτοφυλάκια που έχουν ήδη πωληθεί παρουσιάζουν χαμηλότερες προσδοκίες.

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με την HSBC, άμεσα ή έμμεσα, είναι ότι πολλά εξαρτώνται από την απόδοση των αναδιαρθρώσεων και των ρευστοποιήσεων, όπου η διαδικασία έχει χαρακτηριστεί από διάφορες λανθασμένες εκκινήσεις.

Τέλος, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει εμπόδια για τις τράπεζες, είτε με τη μορφή επιτάχυνσης των απαιτήσεων του MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - Ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) ή με μέτρα εποπτείας για τη μείωση της εξάρτησης από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC).

Στην τελευταία έκθεση εποπτείας της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για πρώτη φορά, εξομοίωσε επίσημα την άποψή της με το ΔΝΤ ότι η ποιότητα της κεφαλαιακής θέσης, με τη μορφή του DTC, μπορεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Μέτρα για την απεξάρτηση των τραπεζών από το DTC θα επηρεάσουν αρνητικά την αξία των μετόχων, σύμφωνα με την HSBC.