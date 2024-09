Οι δέκα μετοχές με δείκτη EV/EBITDA που... κλείνει το μάτι

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα από τα φετινά υψηλά των 1.500 μονάδων θα φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τη συζήτηση στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών και τα περιθώρια ανόδου τους για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι, αν και προηγήθηκε ισχυρή άνοδος στην αγορά από πέρυσι, αρκετές και σημαντικές εταιρείες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με χαμηλούς δείκτες αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) και χρειάζονται περισσότερη… διερεύνηση.

Φαίνεται ότι και στο προσεχές μέλλον, η επιλογή των μετοχών από τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές θα έχει κυρίως δύο βασικά κριτήρια: το πρώτο ο δείκτης EV/EBITDA (αξία επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη - Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) και το δεύτερο το discount σε σχέση με τους μέσους ιστορικούς μέσους όρους τους.

Η αιτία για τη μετατόπιση προς τον δείκτη EV/EBITDA είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η μελλοντική κερδοφορία για πολλές εισηγμένες εξακολουθεί να προβλέπεται ανοδική και από τους αναλυτές είναι ένας από τους πιο ενδεικτικούς δείκτες αποτίμησης στο ταμπλό του Χ.Α.

Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Από τις πολλές σε αριθμό εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ, απομονώθηκαν οι 10 μετοχές για τις οποίες ο δείκτης ΕV/EBITDA... σηκώνει κουβέντα. Οι δέκα αυτές μετοχές δεν είναι οι μοναδικές και υπάρχουν και άλλες που αξίζουν την προσοχή των επενδυτών.

Η μετοχή της Motor Oil είναι διαπραγματεύσιμη με δείκτη EV/EBITDA στις 3 φορές για πέρυσι και με βάση τις εκτιμήσεις για το 2024 και το 2025 είναι χαμηλότερα από τις 4 φορές, ενώ ο μέσος όρος για τις εταιρείες του κλάδου βρίσκεται στις 6,5 φορές. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο τίτλο, η απόφαση του MSCI να τον θέσει εκτός του standard δείκτη της χώρας, έχει φέρει την απόδοση στο -15% το τελευταίο τρίμηνο.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.