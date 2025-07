Metlen: Ανέβηκε στο 8,34% η συμμετοχή της Fairfax

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Metlen Energy & Metals Α.Ε. («METLEN») γνωστοποιεί ότι: (α) την 30η.06.2025, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής σύμφωνα με τους όρους του ήδη ανακοινωθέντος ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε την 28η.03.2025 από τη ΜETLEN, ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Fairfax Financial Holdings Limited («FFH») απέκτησαν συνολικά δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΜETLEN, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή μέσω κατοχής μετοχών σε αθροιστικό ποσοστό 8,34% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΜETLEN.

Ως εκ τούτου, από την 30η .06.2025, η FFH κατέχει εμμέσως, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μετοχές της ΜETLEN που εκπροσωπούν ποσοστό 8,34% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου, και οι ανταλλάξιμες ομολογίες που εκδόθηκαν την 28η.03.2025 επιστράφηκαν στη ΜETLEN προς ακύρωση.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ανταλλαγής, την 30ή.06.2025, η ΜETLEN διέθεσε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) ίδιες μετοχές στους εν λόγω ομολογιούχους. Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής, η ΜETLEN κατέχει συνολικά τρεις χιλιάδες διακόσιες έξι (3.206) ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,002% του συνολικού αριθμού των εκδοθεισών μετοχών.

(β) βάσει της σχετικής ενημέρωσης που ελήφθη την 02η.07.2025 από την FFHL Group Ltd., μία κατά 100% θυγατρική εταιρεία της FFH, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, η ΜETLEN γνωστοποιεί ότι την 30ή.06.2025, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής σύμφωνα με τους όρους του ήδη ανακοινωθέντος ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε την 28η.03.2025 από τη ΜETLEN, οι εταιρείες με τις επωνυμίες Northbridge General Insurance Corporation, Zenith Insurance Company (US), Newline Europe Versicherung AG, Trustees of Newline Syndicate 1218, Newline Insurance Company Limited, Odyssey Reinsurance Company, Hudson Excess Insurance Company, Hudson Insurance Company, United States Fire Insurance Company, the North River Insurance Company, Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (εφεξής από κοινού: οι «Ομολογιούχοι»), απέκτησαν συνολικά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.875.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΜETLEN, που εκπροσωπούν ποσοστό 1,31% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ως αποτέλεσμα, η προηγούμενη συμμετοχή τους στη ΜETLEN, εν μέρει μέσω κατοχής ανταλλάξιμων ομολογιών, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, μετατράπηκε στο σύνολό της σε συμμετοχή μέσω κατοχής μετοχών. Οι μετοχές αυτές, αθροιζόμενες με μετοχές της ΜETLEN που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία τόσο οι Ομολογιούχοι όσο και έτερες θυγατρικές της FFHL Group Ltd. (εφεξής: οι «Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (6.703.284) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΜETLEN, που εκπροσωπούν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής μέσω κατοχής μετοχών 5,99% των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΜETLEN.

Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) HWIC Value Opportunities Fund, (β) Odyssey Reinsurance (Barbados) Ltd, (γ) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A. και (δ) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A. Η FFHL Group Ltd. ελέγχει, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τους Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως, κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜETLEN. Καμία άλλη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜETLEN.

Προς αποφυγή παρερμηνειών, δέον να διευκρινιστεί ότι η ως άνω γνωστοποιηθείσα συμμετοχή αποτελεί υποσύνολο της συνολικής συμμετοχής της ελέγχουσας την FFHL Group Ltd., εταιρείας με την επωνυμία Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) στη ΜETLEN.

Η FFH δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ελεγχόμενη επιχείρηση» σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και κατέχει έμμεσα επιπλέον μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στη ΜETLEN, τα οποία σε συνδυασμό με τις μετοχές που κατέχονται μέσω της FFHL Group Ltd., ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό 8,34%.