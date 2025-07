Τιμήθηκε με το βραβείο Best Securities House in Greece η Euroxx

Η Euroxx Securities («EUROXX») τιμήθηκε με το βραβείο Best Securities House in Greece στο πλαίσιο των Euromoney Best Securities Houses Awards 2025.

To Euromoney, ο πλέον διακεκριμένος εκδοτικός οργανισμός έρευνας, διαπίστευσης και βράβευσης αριστείας για τον παγκόσμιο κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θέσπισε τον διαγωνισμό Best Securities Houses Awards 2025 για να αναδείξει τις καλύτερες Χρηματιστηριακές Εταιρείες παγκοσμίως.

Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η EUROXX κατέχει διαχρονικά εξέχουσα θέση στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με 13,9% μερίδιο επί του όγκου συναλλαγών και περισσότερους από 53.000 πελάτες.

Η εταιρεία, θυμίζει η σχετική ανακοίνωση, ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε πάνω από 100 συναλλαγές Επενδυτικής Τραπεζικής κατά την τελευταία πενταετία και αναδείχθηκε στους Investment Banking Market Leaders 2023 του Euromoney για την Ελλάδα. Κατέχει επίσης ηγετική θέση στις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου με πάνω από €500 εκατ. κεφάλαια υπό διαχείριση, ενώ κέρδισε και τη διάκριση Greece’s Best for Investment Research στα Euromoney Private Banking Awards.

Κατά το εξεταζόμενο στον διαγωνισμό του Euromoney χρονικό διάστημα, η EUROXX ηγήθηκε ή συμμετείχε σε δεκαεπτά (17) συναλλαγές συνολικής αξίας πάνω από €8,0 δισ.

Η EUROXX κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημόσια προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετοχών αφενός της Τράπεζας Πειραιώς αξίας περίπου €1,35 δισ., αφετέρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αξίας περίπου €691 εκατ., ενεργώντας και στις δύο περιπτώσεις ως Σύμβουλος, Συντονιστής & Κύριος Ανάδοχος της προσφοράς στο Ελληνικό σκέλος και Συν-επικεφαλής της προσφοράς στο διεθνές.

Σε ό,τι αφορά άλλες συναλλαγές μετοχικού ενδιαφέροντος, ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ σε εταιρική εξαγορά αξίας €700 εκατ. στη Ρουμανία. Επίσης, διετέλεσε Συν-Επικεφαλής & Κύριος Ανάδοχος στην Δημόσια Προσφορά Κεφαλαίου ποσού €738 εκατ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Επικεφαλής & Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση (placement) ποσού €256 εκατ. της Metlen Energy & Metals. Επιπλέον, ήταν Επικεφαλής & Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στη Δημόσια Προσφορά Κεφαλαίου ποσού €33 εκατ. της AustriaCard Holdings, και Κύριος Ανάδοχος στις Αρχικές Δημόσιες Προσφορές Κεφαλαίου ποσών €62 εκατ. και €48 εκατ. των Trade Estates και Noval Property αντίστοιχα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά μετοχικές συναλλαγές, λειτούργησε ως Σύμβουλος Διοίκησης της Ellaktor για την εξαγορά μετοχών της REDS ποσού €60 εκατ. και διετέλεσε Σύμβουλος Έκδοσης της Dotsoft για την εισαγωγή της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Επιπλέον, ενήργησε ως Κύριος Ανάδοχος ή Ανάδοχος στις Ομολογιακές Εκδόσεις των: Τράπεζα Πειραιώς (€500 εκατ. τον Ιανουάριο 2024), Autohellas (€200 εκατ. επίσης τον Ιανουάριο 2024), Intralot (€130 εκατ. τον Φεβρουάριο 2024), Eurobank (€650 εκατ. τον Απρίλιο, €850 εκατ. τον Σεπτέμβριο και €600 εκατ. τον Δεκέμβριο 2024) και ΔΕΗ (€600 εκατ. τον Οκτώβριο 2024), συνολικού ποσού άνω των €3,3 δισ.

Επίσης, η EUROXX συνέχισε να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές τόσο των Τραπεζών όσο και των Servicers για συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατά την προσφορά Χαρτοφυλακίων Ανακτημένων Ακινήτων και Μη-Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων αντίστοιχα, λειτουργώντας ως Σύμβουλος της DoValue για την πώληση του Χαρτοφυλακίου Blue.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Euromoney δεν αξιολόγησε μόνο τη θέση και επιρροή των διαγωνιζόμενων Χρηματιστηριακών Εταιρειών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, αλλά έλαβε υπόψιν και κριτήρια όπως η εταιρική στρατηγική, η καινοτομία και η τεχνολογία, η εξυπηρέτηση πελατών, και η εφαρμογή πρακτικών ESG.

Ο κ. Τζουζέπε Τζιάνο, Πρόεδρος του Δ.Σ., δήλωσε: «Η ανάδειξή μας σε Καλύτερη Χρηματιστηριακή Εταιρεία στην Ελλάδα στα Euromoney Best Securities Houses Awards 2025, αναγνωρίζει την δεσπόζουσα θέση της εταιρείας μας στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά. Από την ίδρυσή μας προ τριάντα ετών, έχουμε εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ανεξάρτητη παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας στη χώρα.

Θεωρούμε αυτή τη διεθνή αναγνώρισή μας ως επιβεβαίωση της δέσμευσής μας στην εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης της πελατειακής μας βάσης, που περιλαμβάνει πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες, κρατικούς φορείς και τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες, στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Euromoney για την αναγνώρισή του και τους πελάτες μας που μας ανέδειξαν στη θέση αυτή».