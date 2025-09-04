#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παπουτσάνης: Στο 23,3% το ποσοστό του Μενέλαου Τασόπουλου

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ.Μενέλαος Τασόπουλος άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 6.313.129 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 04.09.2025 γνωστοποίηση συναλλαγών, που υπέβαλλε ο κύριος Μενέλαος Τασόπουλος με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 03.09.2025 σε αγορά 40.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την ως άνω αγορά το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ.Μενέλαος Τασόπουλος άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σήμερα σε 23,30% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 6.313.129 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας) ως ακολούθως:

1. Άμεσα, λόγω κατοχής 1.107.534 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών

2.Έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που κατέχει 5.205.595 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας

Σημειώνεται ότι η ως άνω μεταβολή, ήτοι η μείωση από 23,70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία βάσει της σχετικής TR1 γνωστοποίησης την 09.02.2022 δεν υπερβαίνει τα όρια του αρθρ. 9 του Ν.3556/2007.

