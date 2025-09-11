Wood & Company: Τιμή-στόχος τα €9,34 για την Τράπεζα Κύπρου

Η Wood & Company και οι αναλυτές Can Demir και Miguel Dias διατηρούν τη σύσταση «Αγορά» για την Τράπεζα Κύπρου, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα €9,34 ανά μετοχή από €7,15. Με τρέχουσα τιμή τα €7,46, το νέο target προσφέρει περιθώριο ανόδου περίπου 25%.

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο 200% τα τελευταία δύο χρόνια, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με τις αποδόσεις και την κεφαλαιακή της ισχύ. Η τράπεζα διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 2025 στις 8,5 φορές και P/TBV στις 1,2 φορές, επίπεδα χαμηλότερα από αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) στο 14-16%. Στη νέα τιμή-στόχο της Wood, οι δείκτες διαμορφώνονται σε 10,6 φορές P/E και 1,6 φορές P/TBV, αποτυπώνοντας και τον στόχο για ROTE 14,9% το 2027.

Η σύγκριση με τον δείκτη τραπεζών της Ευρωζώνης (SX7E) είναι χαρακτηριστική: το SX7E διαπραγματεύεται με 1,2 φορές P/BV για το 2025 και ROE στο 12%, ενώ η BOCH εμφανίζει ίδια αποτίμηση αλλά υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια (CET1 πάνω από 20%) και καλύτερη αποδοτικότητα. Σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες, η BOCH διαπραγματεύεται σε παρόμοια multiples, ωστόσο η κερδοφορία της τοποθετείται στην κορυφή του εύρους.

Αναθεωρήσεις εκτιμήσεων

Η WOOD αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 4% για το 2025 και 2% για το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπει αύξηση 7%. Η πρόβλεψη για ROTE 14,9% στο τέλος της τριετίας θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή.

Αναλυτικότερα:

NII (καθαρά έσοδα από τόκους): +5% το 2025, +4% το 2026, με οδηγό την πορεία του πρώτου εξαμήνου και τη διοίκηση να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο υπέρβασης του guidance (κάτω από 700 εκατ. ευρώ).

+5% το 2025, +4% το 2026, με οδηγό την πορεία του πρώτου εξαμήνου και τη διοίκηση να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο υπέρβασης του guidance (κάτω από 700 εκατ. ευρώ). Προμήθειες: -2% για 2025-26, καθώς δεν εμφανίζουν ουσιαστική αύξηση από το 2017 έως σήμερα, με εξαίρεση εποχικά έσοδα από servicing NPEs και liquidity fees την περίοδο 2021-22.

-2% για 2025-26, καθώς δεν εμφανίζουν ουσιαστική αύξηση από το 2017 έως σήμερα, με εξαίρεση εποχικά έσοδα από servicing NPEs και liquidity fees την περίοδο 2021-22. Άλλα έσοδα: -9% το 2025 και -7% το 2026, με πιο συντηρητικές παραδοχές για trading και λοιπά έσοδα.

-9% το 2025 και -7% το 2026, με πιο συντηρητικές παραδοχές για trading και λοιπά έσοδα. Cost of risk (CoR): η τράπεζα αναμένει ότι θα κινηθεί στο χαμηλό άκρο του guidance (40-50 μ.β.), οδηγώντας σε μείωση 8% στην πρόβλεψη για το 2025.

Συνολικά, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 409 εκατ. ευρώ το 2025, 393 εκατ. ευρώ το 2026 και 441 εκατ. ευρώ το 2027, μετά την πληρωμή κουπονιών AT1.

Η τράπεζα στοχεύει πλέον σε payout ratio 70% από τα κέρδη 2025 και θα διανείμει περίπου 30% ως προκαταβολή τον Οκτώβριο (0,20 ευρώ ανά μετοχή, απόδοση 2,7%). Η WOOD υπολογίζει συνολική απόδοση κεφαλαίου για τους μετόχους 8-9% ετησίως την περίοδο 2025-27 (μέρισμα και buybacks).

Με βάση τις προβλέψεις, η απόδοση για τον επενδυτή (IRR) υπολογίζεται στο 12% χωρίς rerating, ενώ μπορεί να φτάσει το 16% εάν ο δείκτης P/TBV κινηθεί από τις 1,25 φορές στις 1,35 φορές.

Η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζει από τις ισχυρότερες κεφαλαιακές θέσεις στην Ευρωζώνη, με CET1 στο 19,5% το 2025 και προβλέψεις για άνοδο στο 20% το 2027. Στην πράξη, το πλεονάζον κεφάλαιο περιορίζει το εμφανιζόμενο ROTE, που χωρίς αυτό θα ήταν υψηλότερο κατά περίπου 300 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τους αναλυτές της Wood & Company.