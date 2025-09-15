Χρηματιστήριο: Σκανάρουν την «περιφέρεια» θεσμικοί και ΑΧΕΠΕΥ

Τόσο οι χρηματιστηριακές εταιρείες όσο και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια εντείνουν αυτή την περίοδο τις προσπάθειές τους, προκειμένου να έρθουν σε επαφές με εισηγμένες εταιρείες από τη μεσαία και τη χαμηλή κεφαλαιοποίηση, με στόχο τον εντοπισμό αγοραστικών ευκαιριών ή/και την ανάληψη εργασιών όπως π.χ. του ειδικού διαπραγματευτή, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου των βασικών τους μετόχων και του συμβούλου έκδοσης σε περίπτωση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Αλήθεια είναι ότι τόσο οι ΑΧΕΠΕΥ όσο και οι ΑΕΔΑΚ ασχολούνται πλέον με πολύ μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων εταιρειών σε σχέση με το παρελθόν και αυτό, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οφείλεται σε παράγοντες όπως:

Πρώτον , η πολύ μεγάλη αύξηση που έχουν σημειώσει στο ταμπλό οι τράπεζες και πολλά άλλα blue chips έχει ωθήσει τους επαγγελματίες της αγοράς στο να αναζητήσουν τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες και στα «χαμηλότερα ράφια» της κεφαλαιοποίησης.

, η πολύ μεγάλη αύξηση που έχουν σημειώσει στο ταμπλό οι και πολλά άλλα blue chips έχει ωθήσει τους επαγγελματίες της αγοράς στο να αναζητήσουν τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες και στα «χαμηλότερα ράφια» της κεφαλαιοποίησης. Δεύτερον , δεκάδες εισηγμένες εταιρείες από τον χώρο των mid και των small caps έχουν καταφέρει κατά τα τελευταία χρόνια είτε να ενισχύσουν δραστικά τις οικονομικές τους επιδόσεις είτε να έχουν δημιουργήσει ανάλογα θετικές προσδοκίες για το μέλλον.

, δεκάδες εισηγμένες εταιρείες από τον χώρο των mid και των small caps έχουν καταφέρει κατά τα τελευταία χρόνια είτε να ενισχύσουν δραστικά τις οικονομικές τους επιδόσεις είτε να έχουν δημιουργήσει ανάλογα θετικές για το μέλλον. Τρίτον , η εξαιρετική χρηματιστηριακή πορεία που είχαν κατά τα τελευταία χρόνια εταιρείες που μετατάχθηκαν από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ (π.χ. Entersoft, Epsilon Net) αποτέλεσε κίνητρο προκειμένου να ενταθεί το ενδιαφέρον για τίτλους της ΕΝΑ που έχουν προοπτικές να μεταταχθούν και αυτοί στην Κύρια Αγορά.

, η εξαιρετική χρηματιστηριακή πορεία που είχαν κατά τα τελευταία χρόνια εταιρείες που μετατάχθηκαν από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ (π.χ. Entersoft, Epsilon Net) αποτέλεσε κίνητρο προκειμένου να ενταθεί το ενδιαφέρον για τίτλους της ΕΝΑ που έχουν προοπτικές να μεταταχθούν και αυτοί στην Κύρια Αγορά. Και τέταρτον, η δραστηριοποίηση περισσότερων ενεργών κωδικών στο ΧΑ και η πολύ σημαντική αύξηση του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών έχει ανεβάσει την εμπορευσιμότητα σε σειρά από εισηγμένες εταιρείες της αποκαλούμενης «περιφέρειας», αφήνοντας περιθώρια και για την είσοδο μεγαλύτερου μεγέθους επενδυτικών χαρτοφυλακίων, μεταξύ των οποίων και εγχώριων θεσμικών.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ήδη έχουμε τοποθετήσεις θεσμικών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες της ΕΝΑ που στοχεύουν να μεταταχθούν στην Κύρια Αγορά, όπως, για παράδειγμα, στη Real Consulting και στην Onyx (η μετάταξή τους αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο), ή ακόμη και στη Foodlink (στόχος είναι η μετάταξή της το 2026 μέσα από δημόσια εγγραφή).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμμετοχής θεσμικών χαρτοφυλακίων και εμπλοκής χρηματιστηριακών εταιρειών -με πολύ θετικές επιδράσεις στις τιμές των μετοχών- σε εισηγμένες μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης κατά τα τελευταία χρόνια είναι αυτά της Ideal (μετά τη μετατροπή της σε εισηγμένο, πολυμετοχικό private equity), της QNR (μετά και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή), της Lavipharm (επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αναδιοργάνωση εταιρείας), της Europa Holdings (αποχώρηση από την εμπορική δραστηριότητα, είσοδος στον ασφαλιστικό κλάδο μέσα από κεφαλαιακή ενίσχυση) και φυσικά της Aktor Group, η οποία έχει ήδη ενταχθεί πλέον στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Τα «στοιχήματα»

Το όλο προαναφερόμενο κλίμα έχει επηρεάσει και πολλούς από τους αποκαλούμενους μικροεπενδυτές, οι οποίοι τοποθετούν ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες με διάφορους τρόπους αναζητούν να «αλλάξουν επίπεδο» (αναλαμβάνοντας προφανώς και το σχετικό ρίσκο).

Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας που απασχολούν αυτή την περίοδο το ταμπλό είναι: