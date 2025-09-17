#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

JP Morgan: Ροές 503 εκατ. δολάρια στη Metlen λόγω FTSE 100

Η ένταξη στον δείκτη του LSE αναμένεται να τονώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον, επισημαίνει ο οίκος. Εκτιμά ότι οι εισροές θα αντιστοιχούν σε συναλλαγές 25 ημερών.

JP Morgan: Ροές 503 εκατ. δολάρια στη Metlen λόγω FTSE 100

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:14

Σημαντικές εισροές στη Metlen περιμένει η JP Morgan από την ένταξη της μετοχής στον FTSE 100, σύμφωνα με σημείωμα του στρατηγικού αναλυτή Pankaj Gupta.

Οπως επισημαίνει, η Metlen Energy & Metals θα προστεθεί στον FTSE 100 και αναμένεται να έχει ροές ύψους 503 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 25 ημέρες όγκου συναλλαγών.

Ευρύτερα ο αναλυτής περιμένει ότι θα έχουμε περίπου 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ροές συναλλαγών από την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Οι σημαντικότερες εισροές αγορών θα επηρεάσουν μετοχές που προστίθενται στον Euro Stoxx 50, δηλαδή τη Siemens Energy (σχεδόν 3 δισ. δολάρια αγοραστικές ροές), την Deutsche Bank (2,6 δισ. δολάρια) και την Argenx (1,7 δισ. δολάρια). Η επίδραση στην Argenx είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιστοιχεί σε εννέα ημέρες όγκου συναλλαγών. Εν τω μεταξύ, οι διαγραφείσες μετοχές Nokia και Pernod Ricard αναμένεται να δεχθούν ροές πώλησης ύψους 869 εκατ. και 790 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

 

