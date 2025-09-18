#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Cenergy: Πολύ πάνω των εκτιμήσεων το εξάμηνο, λέει η NBG Securities

Η NBG προβλέπει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει EBITDA ύψους 322 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης, αναμένοντας επίσης τζίρο άνω τω ν 2 δισ. ευρώ, στα 2,15 δισ. ευρώ και κέρδη ύψους 168 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:42

Η Cenergy ανακοίνωσε πολύ θετικό σετ αποτελεσμάτων εξαμήνου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις μας, ιδίως σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, επισημαίνει η NBG Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση «outperform» με τιμή-στόχο στα 13,5 ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας αύξησε και το guidance για το σύνολο της χρήσης, στέλνοντας σήμα για τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις που παραμένουν άθικτες, τη βελτιωμένη ορατότητα, τις κεφαλαιακές δαπάνες που αποδίδουν ολοένα και περισσότερο και την ικανότητα εκτέλεσης, σημειώνει η χρηματιστηριακή. 

Η μετοχή έχει ενισχυθεί 20% μέχρι στιγμής στο έτος, έναντι ανόδου 38% για τον Γενικό Δείκτη, διαπραγματευόμενη στις 8,8 φορές τα EBITDA του 2025, που δεν δείχνει απαιτητικό, σημειώνει. 

Η NBG προβλέπει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει EBITDA ύψους 322 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης, αναμένοντας επίσης τζίρο άνω τω ν 2 δισ. ευρώ, στα 2,15 δισ. ευρώ και κέρδη ύψους 168 εκατ. ευρώ.  

 

 

