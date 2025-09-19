Berenberg: Πότε θα πιάσει η Metlen το στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Στην πίστη της διοίκησης της Metlen ότι θα επιτευχθεί με άνεση τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για διπλασιασμό EBITDA στα €1,9–2,08 δισ., στέκεται η Berenberg στην ανάλυσή της για τη μετοχή με την οποία ανέβασε την τιμή στόχο στα 61 ευρώ δίνοντας σύσταση «αγορά». Ο οίκος μάλιστα υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνει το 2029.

Η ισχυρή επίδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) και της ολοκληρωμένης δραστηριότητας κοινής ωφέλειας (M Energy Generation & Management, M Customer Solutions και M Integrated Supply & Trading σε συνδυασμό) υπεραντιστάθμισε τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς ενέργειας (υψηλές και ευμετάβλητες τιμές), επισημαίνει.

«Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy, την οποία μεταφέρουμε και στη νέα κύρια εισαγωγή του ομίλου στο Λονδίνο, με νέα τιμή-στόχο τα €61 ανά μετοχή», γράφει.

Παράλληλα, ο οίκος αλλάζει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025Ε/26Ε/27Ε κατά -5%/-1%/+1% αντίστοιχα, αντανακλώντας την απόδοση του α΄ εξαμήνου 2025 της Metlen, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ζημίας στη MPP.