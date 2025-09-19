#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Berenberg: Πότε θα πιάσει η Metlen το στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Σύσταση «αγορά» διατηρεί ο οίκος, ο οποίος ταυτόχρονα ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €61 ανά μετοχή. Συγχρόνως αναθεωρεί τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή έως το 2027.

Berenberg: Πότε θα πιάσει η Metlen το στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:30

Στην πίστη της διοίκησης της Metlen ότι θα επιτευχθεί με άνεση τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για διπλασιασμό EBITDA στα €1,9–2,08 δισ., στέκεται η Berenberg στην ανάλυσή της για τη μετοχή με την οποία ανέβασε την τιμή στόχο στα 61 ευρώ δίνοντας σύσταση «αγορά». Ο οίκος μάλιστα υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνει το 2029.

Η ισχυρή επίδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) και της ολοκληρωμένης δραστηριότητας κοινής ωφέλειας (M Energy Generation & Management, M Customer Solutions και M Integrated Supply & Trading σε συνδυασμό) υπεραντιστάθμισε τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς ενέργειας (υψηλές και ευμετάβλητες τιμές), επισημαίνει.

«Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy, την οποία μεταφέρουμε και στη νέα κύρια εισαγωγή του ομίλου στο Λονδίνο, με νέα τιμή-στόχο τα €61 ανά μετοχή», γράφει.

Παράλληλα, ο οίκος αλλάζει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025Ε/26Ε/27Ε κατά -5%/-1%/+1% αντίστοιχα, αντανακλώντας την απόδοση του α΄ εξαμήνου 2025 της Metlen, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ζημίας στη MPP.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Berenberg: Ανεβάζει στα 61 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Metlen

Στην πρώτη τριάδα του gas trading της Ρουμανίας η Metlen

Euroxx: Τιμή-στόχος τα 17,5 ευρώ για την Aegean

Motor Oil-Helleniq Energy: Η τεχνική εικόνα και ο καταλύτης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο