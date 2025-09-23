Pantelakis: Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ για τη Metlen

Ανεβάζει στα 62 ευρώ από 52 προηγουμένως την τιμή-στόχο για τη Metlen η Pantelakis. Στην ανάλυσή της σημειώνει ότι κατά το CMD του Απριλίου, ο όμιλος παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για επίτευξη EBITDA περίπου €2 δισ. μεσοπρόθεσμα, με κινητήριους παράγοντες τη σταδιακή συνεισφορά από δύο νέες δραστηριότητες: €220 εκατ. από πατενταρισμένη τεχνολογία ανάκτησης μετάλλων και €130-170 εκατ. από την κλιμάκωση των μεταλλουργικών αμυντικών επιχειρήσεων.

Οι επενδύσεις ύψους €450 εκατ. για την κυκλική μεταλλουργία προβλέπουν τρεις μονάδες (μία πιλοτική στην Ελλάδα και δύο στη Ρουμανία) με παραγωγική δυναμικότητα 390 χιλ. τόνων ετησίως, ουσιαστικά απομειωμένου κινδύνου μέσω >5 εκατ. τόνων συμβασιοποιημένης πρώτης ύλης. Η τεχνολογία επιτυγχάνει έως και 99% ανακτήσεις, αξιοποιώντας μια ευρωπαϊκή αγορά καταλοίπων αξίας $10 δισ.

Στον τομέα της άμυνας, συμφωνίες με την KNDS France (τεθωρακισμένο όχημα μάχης VBCI Philoctetes) και την Iveco Defence (στρατιωτικά οχήματα) φέρνουν τη Metlen σε θέση να επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ReArm ύψους €800 δισ.

Η ανάπτυξη της Metlen, η οποία ιστορικά εδράζεται στις ΑΠΕ (κυρίως μέσω rotation περιουσιακών στοιχείων), επιταχύνεται πλέον από τα μέταλλα: από το συνολικό επιπλέον EBITDA €746 εκατ. έως το 2028 έναντι του 2024, το 53% προέρχεται από τα μέταλλα, το 35% από την ενέργεια και το 12% από τις υποδομές & παραχωρήσεις, σημειώνει.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze-out και της μετεγκατάστασης στη Metlen plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με την ένταξη στον δείκτη FTSE 100 (με ονομαστική αξία σε ευρώ), προσέλκυσε παθητικές εισροές περίπου €400 εκατ., βελτιώνοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα, την προβολή και την ελκυστικότητα για θεσμικούς επενδυτές, ενώ διατηρείται δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.