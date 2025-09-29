#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέο Ομολογιακό Α/Κ από την Alpha Trust και την CrediaBank

Η διάρκεια του «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» προσεγγίζει τα 4 έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα ρευστοποιηθεί πλήρως.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:23

Η ALPHA TRUST, σε συνεργασία με την CrediaBank, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Το «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/5.9.2025) προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Βασικά πλεονεκτήματα:

  • Πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό – ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά
  • Δυνατότητα επίτευξης απόδοσης υψηλότερης από τις καταθέσεις
  • Δυνατότητα δημιουργίας τακτικού εισοδήματος – χρηματικές διανομές σε εξαμηνιαία βάση
  • Μειωμένος κίνδυνος ως προς τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Δυνατότητα εξαγοράς καθ’ όλη τη διάρκειά του 

Η περίοδος συμμετοχών ολοκληρώνεται την 5η Νοεμβρίου 2025, στα καταστήματα της CrediaBank και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης Επενδυτών της ALPHA TRUST (τηλ.: 2106289300).

➡️ Μάθετε περισσότερα για το Α/Κ: https://bit.ly/3KGlkug

