Alter Ego: Ισχυρή κερδοφορία, στα 6,55 ευρώ η τιμή-στόχος από Pantelakis

Την τιμή-στόχο των 6,55 ευρώ και τη σύσταση overweight για τη μετοχή της Alter Ego Media διατηρεί η Pantelakis Securities σε έκθεσή της στην οποία σημειώνει ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ισχυρές προοπτικές, προβλέποντας ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει φέτος άνοδο κερδών 58% στα 17,1 εκατ. ευρώ.

Η Pantelakis προβλέπει αύξηση των εσόδων από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές κατά 11% στα 95,9 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από εκδόσεις να ενισχύονται κατά 6% στα 40,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 136,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος 10%.

Τα φετινά EBITDA εκτιμάται ότι θα καταγράψουν άνοδο 14% στα 53 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας καλή πρόοδο στον έλεγχο του κόστους.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Pantelakis δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσφατες εξαγορές της Alter Ego, που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 5-6%.

Για το 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει πωλήσεις 151 εκατ. ευρώ, EBITDA ύψους 61,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας άνοδο των κερδών ανά μετοχή κατά 12%.