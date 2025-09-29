#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Alter Ego: Ισχυρή κερδοφορία, στα 6,55 ευρώ η τιμή-στόχος από Pantelakis

Ανω των προβλέψεων τα αποτελέσματα εξαμήνου, ισχυρές οι προοπτικές της εισηγμένης, τονίζει η Pantelakis Securities. Οι εκτιμήσεις για το 2026.

Alter Ego: Ισχυρή κερδοφορία, στα 6,55 ευρώ η τιμή-στόχος από Pantelakis

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:14

Την τιμή-στόχο των 6,55 ευρώ και τη σύσταση overweight για τη μετοχή της Alter Ego Media διατηρεί η Pantelakis Securities σε έκθεσή της στην οποία σημειώνει ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ισχυρές προοπτικές, προβλέποντας ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει φέτος άνοδο κερδών 58% στα 17,1 εκατ. ευρώ

Η Pantelakis προβλέπει αύξηση των εσόδων από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές κατά 11% στα 95,9 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από εκδόσεις να ενισχύονται κατά 6% στα 40,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 136,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος 10%. 

Τα φετινά EBITDA εκτιμάται ότι θα καταγράψουν άνοδο 14% στα 53 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας καλή πρόοδο στον έλεγχο του κόστους.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Pantelakis δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσφατες εξαγορές της Alter Ego, που αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 5-6%. 

Για το 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει πωλήσεις 151 εκατ. ευρώ, EBITDA ύψους 61,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας άνοδο των κερδών ανά μετοχή κατά 12%. 

   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alter Ego: Η έκθεση του ΔΣ για την ΑΜΚ υπέρ Ν. Ευαγγελάτου και Τ. Στεφανίδου

Alter Ego: Προχωρά σε ΑΜΚ για τις νέες μετοχές σε Ν. Ευαγγελάτο και Τ. Στεφανίδου

Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 15 ευρώ η Pantelakis Securities

Alter Ego Media: Αύξηση EBITDA στα 17,1 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο