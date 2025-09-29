Ο Σεπτέμβριος «χάλκινος» στην έκδοση junk ομολόγων στις ΗΠΑ

Οι αθρόες εκδόσεις ομολόγων κατηγορίας junk (που στερούνται της επενδυτικής διαβάθμισης) στην αμερικανική αγορά τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να διαμορφώσουν την αξία των συνολικών προσφορών στα 51 δισ. δολάρια. Όπως υπολογίζει το Bloomberg, το ύψος αυτό των προσφορών θα καταστήσει τον Σεπτέμβριο του 2025, ως τον τρίτο μήνα με τη μεγαλύτερη αξία σε εκδόσεις junk ομολόγων.

Ο μήνας που κατέχει το ρεκόρ είναι ο Μάρτιος του 2021, όταν οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 59 δισ. δολάρια και ακολουθεί από απόσταση «αναπνοής» ο Ιούνιος του 2020 με εκδόσεις αξίας 58 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Οι τέσσερις μήνες με τις περισσότερες εκδόσεις εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια και έστειλε σήμα ότι θα συμπεριλάβει στις αγορές τα ομόλογα που δεν βρίσκονταν εντός των επενδυτικών βαθμίδων, κάτι που λειτούργησε ευεργετικά για την αγορά ομολόγων με ένα κύμα εμπιστοσύνης να την περικλείει.

Οι εκδότες των τίτλων ενθαρρύνονται από τις ελκυστικές αποδόσεις, τα χαμηλά ασφάλιστρα κινδύνου -τα spreads βρίσκονται πολύ κάτω από τις 300 μονάδες βάσης- και την οικονομία των ΗΠΑ που δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας κι ενώ τα επιτόκια μειώνονται.