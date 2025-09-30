#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καρέλιας: Εγκρίθηκε ο διορισμός δυο ειδικών διαπραγματευτών

Την ειδική διαπραγμάτευση επί της μετοχής αναλαμβάνουν από αύριο, Τετάρτη οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Eurobank Equities.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:17

Το ΧΑ με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ενέκρινε:

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑΡΕΛ) από την εταιρία – Μέλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑΡΕΛ) από την εταιρία – Μέλος EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.

