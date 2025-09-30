#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Cairo Mezz: Συζητήσεις για πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου

"Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων", σημειώνει η Cairo Mezz. Επιβεβαιώνεται δημοσίευμα του Euro2day.gr

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:10

"Συζητήσεις σε σχέση με την αγορά Χαρτοφυλακίου Δανείων ή/και Ακινήτων REO που συνδέονται με τις Ομολογίες", γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή της η Cairo Mezz Plc μετά από "ειδοποίηση" στους ομολογιούχους, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του Euro2day.gr, "Πρώτο πωλητήριο σε τιτλοποίηση δανείων με εγγύηση δημοσίου".

Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνεται: 

Η Cairo Mezz Plc ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ακόλουθη ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε στο MTF της Βιέννης από την Cairo No.3 Finance DAC:

«ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ στους Ομολογιούχους ότι έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις σε σχέση με την αγορά Χαρτοφυλακίου Δανείων ή/και Ακινήτων REO που συνδέονται με τις Ομολογίες. Οι συζητήσεις αυτές, ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξάσκηση της Πώλησης Δανειακού Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 6 (Πώληση Δανειακού Χαρτοφυλακίου) της Σύμβασης Διαχείρισης και στην επακόλουθη πλήρη εξόφληση των Ομολογιών Κατηγορίας Α, αλλά συνεχίζονται και είναι προκαταρκτικής φύσης. Δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων».

Οι σχετικοί σύνδεσμοι παρατίθενται κατωτέρω:

XS2015292555 • Bond • Cairo 3 Fin.Class B2 Not.19-49 • Company• Vienna Stock Exchange

XS2016173911 • Bond • Cairo 3 Fin.Class C2 Not.19-49 • Company • Vienna Stock Exchange

Η Cairo Mezz Plc θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση εάν ενημερωθεί για τυχόν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την υπό συζήτηση Πώληση Δανειακού Χαρτοφυλακίου.

