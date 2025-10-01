Shutdown στις ΗΠΑ πιέζει μετοχές, δολάριο και ανεβάζει χρυσό σε νέα ύψη

Αρνητικά πρόσημα για τις ασιατικές μετοχές όπως και για τα futures της Wall, καθώς έληξε η προθεσμία για την αποφυγή του κλεισίματος ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, διαταράσσοντας την οικονομία και απειλώντας να καθυστερήσει η δημοσίευση σημαντικών οικονομικών στοιχείων.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, τα futures των Dow, S&P και Nasdaq υποχωρούν 0,4% μετά την αποτυχία να περάσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος.

Ο δείκτης δολαρίου κινείται αρνητικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 3.890 δολάρια ανά ουγγιά. Οι ασιατικές μετοχές με πτώση 0,2%, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να παραμένουν κλειστά λόγω αργίας. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 4,15%.

Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να κλείνει, καθώς οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν σε σύγκρουση σχετικά με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.

Shutdowns Leave Dollar on the Back Foot Past episodes show BBDXY sliding during and after closures

Source: Bloomberg

Note: Dates are trading days; shutdown day is 0