Shutdown στις ΗΠΑ πιέζει μετοχές, δολάριο και ανεβάζει χρυσό σε νέα ύψη

Αρνητικά πρόσημα για τις ασιατικές μετοχές όπως και για τα futures της Wall, καθώς έληξε η προθεσμία για την αποφυγή του κλεισίματος ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, διαταράσσοντας την οικονομία και απειλώντας να καθυστερήσει η δημοσίευση σημαντικών οικονομικών στοιχείων.
Οπως σημειώνει το Bloomberg, τα futures των Dow, S&P και Nasdaq υποχωρούν 0,4% μετά την αποτυχία να περάσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος.
Ο δείκτης δολαρίου κινείται αρνητικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 3.890 δολάρια ανά ουγγιά. Οι ασιατικές μετοχές με πτώση 0,2%, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να παραμένουν κλειστά λόγω αργίας. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 4,15%.
Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να κλείνει, καθώς οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν σε σύγκρουση σχετικά με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.
Past episodes show BBDXY sliding during and after closures
Source: Bloomberg
Note: Dates are trading days; shutdown day is 0