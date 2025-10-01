#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Shutdown στις ΗΠΑ πιέζει μετοχές, δολάριο και ανεβάζει χρυσό σε νέα ύψη

Το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών στις ΗΠΑ ρίχνει τα futures της Wall και το δολάριο, ενώ ο χρυσός σκαρφαλώνει σε νέα ιστορικά υψηλά, πάνω από τις $3.890.

Shutdown στις ΗΠΑ πιέζει μετοχές, δολάριο και ανεβάζει χρυσό σε νέα ύψη

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 09:01

Αρνητικά πρόσημα για τις ασιατικές μετοχές όπως και για τα futures της Wall, καθώς έληξε η προθεσμία για την αποφυγή του κλεισίματος ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, διαταράσσοντας την οικονομία και απειλώντας να καθυστερήσει η δημοσίευση σημαντικών οικονομικών στοιχείων.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, τα futures των DowS&P και Nasdaq υποχωρούν 0,4% μετά την αποτυχία να περάσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος.

Ο δείκτης δολαρίου κινείται αρνητικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 3.890 δολάρια ανά ουγγιά. Οι ασιατικές μετοχές με πτώση 0,2%, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να παραμένουν κλειστά λόγω αργίας. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 4,15%.

Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να κλείνει, καθώς οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν σε σύγκρουση σχετικά με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.

Shutdowns Leave Dollar on the Back Foot

Past episodes show BBDXY sliding during and after closures

 

Source: Bloomberg

Note: Dates are trading days; shutdown day is 0

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Οι πόλεις των ΗΠΑ να γίνουν πεδία εκπαίδευσης του στρατού

Shutdown στις ΗΠΑ πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια

Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται

Τα λάθη των ελίτ που άνοιξαν τον δρόμο σε Τραμπ και Φάρατζ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο