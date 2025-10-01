Eurobank: Στην κορυφή των επιλογών της BofA για το τέταρτο τρίμηνο

Στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τοποθετεί τη Eurobank η Bank of America (BofA), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της τράπεζας σε σχέση με τις υπόλοιπες εισηγμένες του ελληνικού κλάδου.

Η σύσταση είναι «αγορά» για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 4,45 ευρώ. Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας τονίζουν ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με ισχυρά έσοδα από το εξωτερικό και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη που την καθιστούν «καθαρό στοίχημα» για την ελληνική τραπεζική αγορά.

Σύμφωνα με την BofA, η Eurobank διακρίνεται για:

Τη γεωγραφική διαφοροποίηση των κερδών της, χάρη στη σημαντική παρουσία σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία, γεγονός που λειτουργεί ως ασπίδα σε περιόδους εγχώριας μεταβλητότητας.

των κερδών της, χάρη στη σημαντική παρουσία σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία, γεγονός που λειτουργεί ως ασπίδα σε περιόδους εγχώριας μεταβλητότητας. Την υψηλή κερδοφορία και τις ισχυρές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE), οι οποίες διατηρούνται σε διψήφιο ποσοστό, εδραιώνοντας την τράπεζα ανάμεσα στους πιο αποδοτικούς ομίλους της περιφέρειας CEEMEA.

και τις ισχυρές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE), οι οποίες διατηρούνται σε διψήφιο ποσοστό, εδραιώνοντας την τράπεζα ανάμεσα στους πιο αποδοτικούς ομίλους της περιφέρειας CEEMEA. Την ισορροπημένη κεφαλαιακή της θέση, με δείκτη CET1 well above regulatory requirements, γεγονός που της δίνει ευχέρεια σε μερίσματα και πιθανές επαναγορές μετοχών.

Η BofA εκτιμά ότι η Eurobank μπορεί να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο ευνοείται από την ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας και τις προοπτικές σταθερής μερισματικής πολιτικής. Η μετοχή, σύμφωνα με το report, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει από τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας στην περιοχή.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που εντάχθηκε στις “Top 10 EEMEA Ideas” της BofA για το Q4, κάτι που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην ανθεκτικότητα και τις μελλοντικές της επιδόσεις.

Η BofA καταλήγει ότι το προφίλ της Eurobank συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, ισχυρά κεφαλαιακά μεγέθη και ανταγωνιστικές αποδόσεις, γεγονός που την καθιστά ιδανικό επενδυτικό case για όσους θέλουν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά μεσοπρόθεσμα.