Χρυσές λίρες: Το πολύτιμο μέταλλο καλπάζει αλλά οι Ελληνες πουλάνε

Την ώρα που ο Χρυσός καταγράφει συνεχόμενα νέα ιστορικά, με βραχυχρόνιες διορθώσεις και οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι διαγκωνίζονται ποιος θα δώσει την υψηλότερη τιμή – στόχο, οι Έλληνες επενδυτές παραμένουν σταθερά στην πλευρά των πωλητών, όσον αφορά τις χρυσές λίρες.

Η χαώδης διαφορά που διατηρεί μεταξύ αγοράς και πώλησης η Τράπεζα Ελλάδος, τους «απαγορεύει» κάθε σκέψη καθυστερημένης τοποθέτησης, σε χρυσό φυσικής μορφής. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Η.Δ.Τ. της 2/10/2025 η ΤτE αγόραζε την χρυσή λίρα στα 748,18 ευρώ και την πουλούσε στα 876,64 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, στο τρίτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Κεντρική Τράπεζα μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την ΤτE 9.365 χρυσές λίρες.

Στο σύνολο του εννεαμήνου 2025, οι πωλήσεις από την ΤτE προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της ΤτΕ από Ιδιώτες έφτασαν τις 32.002 χρυσές λίρες. Να σημειωθεί ότι αγοραπωλησίες χρυσής λίρας κάνει και η τράπεζα Πειραιώς.

Ενα παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό ως προς το γιατί δεν είναι ελκυστικές οι αγορές χρυσής λίρας από την ΤτE. Τους τελευταίους 12 μήνες η τιμή του χρυσού, σε ευρώ, έχει ανέβει πάνω από 36%. Αν κάποιος όπως πέρυσι αγόραζε χρυσή λίρα από την κεντρική τράπεζα και την πούλησε πίσω στην κεντρική τράπεζα το κέρδος περιορίζεται σε μόλις 15%.

Όλα τα παραπάνω, την ώρα που από την 1η Ιουλίου 2025, ο χρυσός ταξινομείται επίσημα στην κατηγορία Tier 1, υψηλής ποιότητας ρευστό περιουσιακό στοιχείο (HQLA) σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανονισμούς της Βασιλείας III.

Αυτό σημαίνει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να υπολογίζουν τον φυσικό χρυσό στο 100% της αγοραίας του αξίας, όσον αφορά τα βασικά κεφαλαιακά τους αποθέματα, κατατάσσοντας τον χρυσό ως στοιχείο υψηλής ποιότητας στους ισολογισμούς τους, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση. Δεν θα υπολογίζεται πλέον κατά 50% ως περιουσιακό Στοιχείο Tier 3, όπως συνέβαινε με βάση τους παλαιούς κανόνες.

Σύμφωνα με αναλυτές «αυτή είναι μια σεισμική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι Ρυθμιστικές Αρχές αντιμετωπίζουν τον χρυσό και είναι μια καθυστερημένη αναγνώριση αυτού που πολλοί υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίες: Ο χρυσός είναι χρήμα. Καθώς τα Παγκόσμια Νομίσματα ‘fiat’ τυπώνονται σε ολοένα και μεγαλύτερη ποσότητα, το Κίτρινο Μέταλλο παραμένει ένα από τα λίγα πραγματικά πεπερασμένα, μη εκτυπώσιμα αποθέματα αξίας», κόντρα στις εκτιμήσεις των «haters» του Χρυσού.

Ακόμα και Διαχειριστές στην αγορά ομολόγων, συνομολογούν ότι «σε ένα καθεστώς χρηματοπιστωτικής καταστολής, όπου οι αποδόσεις των ασφαλών τοποθετήσεων κρατιούνται χαμηλότερα από τον πραγματικό ρυθμό υποτίμησης του χρήματος, ο χρυσός εμφανίζεται ως βασική γραμμή άμυνας για τους επενδυτές. Στην επόμενη μεγάλη κρίση, είναι πολύ πιθανό να χαθούν αρκετά από τα υπόλοιπα στοιχήματα».

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι Κεντρικές Τράπεζες κατέχουν περίπου 36.000 μετρικούς τόνους Χρυσού, έχοντας αυξήσει τις αγορές τους μετά το ξέσπασμα του πληθωρισμού και τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με το World Gold Council, «το 76% των Κεντρικών Τραπεζών σχεδιάζει να αυξήσει τα αποθέματά του σε Χρυσό τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ το 75% δηλώνει ότι θα μειώσει την έκθεσή του σε δολαριακά στοιχεία».

«O χρυσός μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο προστασίας των επενδυτών από μη υγιείς αγορές, οι οποίες είναι υπερφορτωμένες με χρέος. Καθώς οι ΗΠΑ ξοδεύουν περισσότερα για να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αυτό συμπιέζει άλλες δαπάνες και συσσωρεύεται όπως η αθηρωματική πλάκα σε ένα φραγμένο ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα. Ένας γιατρός θα προειδοποιούσε για καρδιακή προσβολή. Με τον κόσμο να είναι γεμάτος χρέος και με τις γεωπολιτικές εντάσεις να αυξάνονται, οι επενδυτές θα πρέπει να αναρωτηθούν ‘ποιανού χρήματα κατέχω’ όταν σκέφτονται πως να δημιουργήσουν ένα ουδέτερο χαρτοφυλάκιο Ενα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα έπρεπε να έχει μεταξύ 10% και 15% σε χρυσό”, τόνισε ο ιδρυτής της Bridgewater και πρώην CEO της Εταιρείας, Ρέι Ντάλιο.

Συνέχεια στο ράλι του χρυσού, βλέπει η Deutsche Bank, λόγω ισχυρής ζήτησης από τις Κεντρικές Τράπεζες, της πιθανής αποδυνάμωσης του αμερικανικού δολαρίου και της επανέναρξης ενός κύκλου μείωσης επιτοκίων από τη Fed. Η Deutsche Bank αναβάθμισε την πρόβλεψη της για την τιμή του πολύτιμου μετάλλου, για το 2026, σε μέσο όρο $4.000 ανά ουγκιά, από τα $3.700 που εκτιμούσε τον Απρίλιο. Η Deutsche Bank ενίσχυσε την πρόβλεψη της και για το ασήμι με την τιμή στα $45 για το 2026.

Την ίδια ώρα η Jefferies ανεβάζει τον πήχη, θέτοντας νέο στόχο τα $6.600 ανά ουγκιά, για τον χρυσό.

Σύμφωνα με τη Phoenix Capital «κάνουν μεγάλο λάθος, όσοι πιστεύουν ότι η ανοδική κίνηση του χρυσού έχει τελειώσει. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, μεγάλοι Επενδυτικοί Οίκοι λένε στους πελάτες τους να αγοράσουν χρυσό. Και δεδομένου πόσο μικρή είναι αυτή η αγορά, η ανοδική φορά στον χρυσό θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο και να φτάσει πολύ ψηλότερα από ότι νομίζουν οι περισσότεροι επενδυτές».

«Πλέον πιστεύουμε ότι ο στόχος βρίσκεται πιο κοντά στα $4200, με πιθανότητα να φτάσει έως και τα $6000 μέχρι το τέλος του 2029», τονίζει η JP Morgan.