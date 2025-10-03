Επ. Κεφαλαιαγοράς: Επέκταση άδειας για Whitepit Investments, πρόστιμο στην AXON ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1064η/3.10.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

 Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «WHITETIP INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (LEI 549300KQA84140S15P29) ως προς την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών υπ’ αρ. 2 (εκτέλεση εντολών) και 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α΄ και της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ’ αρ. 1 (φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών) του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 1 έως 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

 Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία «AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 6 της απόφασης 1/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024.

 Σε συνέχεια της υιοθέτησης του ν. 5193/2025 και αιτήματος της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (LEI: 213800Q23BDHSW1OQT90), την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4209/2013.