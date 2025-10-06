Barclays: Πολιτική κρίση σε πλήρη εξέλιξη στη Γαλλία

Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της νέας του κυβέρνησης, βυθίζει εκ νέου τη Γαλλία σε θεσμική και πολιτική αστάθεια, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με δύο δύσκολες επιλογές: διορισμό νέου πρωθυπουργού ή διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Barclays Research, η πιθανότητα προσφυγής στις κάλπες έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες, ενώ το σενάριο παραίτησης του Μακρόν παραμένει «εξαιρετικά απίθανο». Παρότι ο πρόεδρος μπορεί να επιχειρήσει να τοποθετήσει νέο πρωθυπουργό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές έως το τέλος του 2025 αποτελούν πλέον το βασικό σενάριο.

Αν ο Μακρόν αποφασίσει να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, το Άρθρο 12 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός 20 έως 40 ημερών από τη διάλυση. Ωστόσο, η Barclays σημειώνει πως η έκβαση των ενδεχόμενων εκλογών παραμένει αβέβαιη, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν την ακροδεξιά Rassemblement National (RN) της Μαρίν Λεπέν να προηγείται σταθερά στις προθέσεις ψήφου του πρώτου γύρου.

Οι δύο πιθανότερες εκβάσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι:

μια εκ νέου αδιέξοδη Βουλή χωρίς σαφή πλειοψηφία ή

χωρίς σαφή πλειοψηφία ή μια κυβέρνηση υπό την RN, γεγονός που θα σήμαινε ριζική πολιτική μετατόπιση για τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Οι περιορισμένες επιλογές του Μακρόν

Σε περίπτωση που ο Μακρόν επιχειρήσει να διορίσει νέο πρωθυπουργό χωρίς διάλυση του κοινοβουλίου, θα χρειαστεί να στηριχθεί εκ νέου στην ίδια εύθραυστη μειοψηφία που υποστήριξε τους πρώην πρωθυπουργούς Μπαρνιέ, Μπαϊρού και Λεκορνί. Σύμφωνα με την Barclays, κάθε νέος υποψήφιος πρωθυπουργός θα χρειαστεί είτε σιωπηρή ανοχή της RN είτε στήριξη μέρους της Αριστεράς -πιθανότατα των Σοσιαλιστών.

Ωστόσο, ακόμη και ένα σχήμα υπό το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες να κυβερνήσει και να περάσει προϋπολογισμό δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς οι διαφωνίες για τη φορολογική και κοινωνική πολιτική παραμένουν έντονες.

Η Barclays καταλήγει ότι το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού» -με τον πρόεδρο Μακρόν να κινείται μεταξύ δύο επιλογών που καμία δεν εγγυάται σταθερότητα. Το πιθανότερο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές με απρόβλεπτα αποτελέσματα, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τη δημοσιονομική επιδείνωση και τον κίνδυνο πολιτικής παράλυσης στο Παρίσι.