Μεγάλη υπερκάλυψη για το ομόλογο 600 εκατ. ευρώ της Πειραιώς

Με ευρεία υπερκάλυψη κατά πέντε φορές έκλεισαν τα βιβλία προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, μη ανακλήσιμο πριν την επταετία, της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης στο 6,125% από αρχική καθοδήγηση για 6,5%. Το κουπόνι παραμένει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται.

Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.