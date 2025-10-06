#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μεγάλη υπερκάλυψη για το ομόλογο 600 εκατ. ευρώ της Πειραιώς

Με προσφορές που κάλυψαν την έκδοση κατά πέντε φορές έκλεισαν τα βιβλία για την ομολογιακή έκδοση, με την τράπεζα να «σηκώνει» 600 εκατ. ευρώ. Πού κλείδωσε το κουπόνι.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 12:53

Τελ. Ενημ.: 6 Οκτωβρίου 2025 - 17:01

Με ευρεία υπερκάλυψη κατά πέντε φορές έκλεισαν τα βιβλία προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, μη ανακλήσιμο πριν την επταετία, της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης στο 6,125% από αρχική καθοδήγηση για 6,5%. Το κουπόνι παραμένει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται.  

Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas. 

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ. 

