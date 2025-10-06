Piraeus Securitites: Νέα τιμή-στόχος για την Εθνική, σύσταση overweight

Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 15 ευρώ (από 10,2 ευρώ) δίνει η Piraeus Securitites, ενώ διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) έναντι της αγοράς.

Στην ανάλυσή της η χρηματιστηριακή εκτιμάει ότι τα κέρδη της Εθνικής στο τέλος του τρέχοντος έτους θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ (1.1 δισ.), θα παραμείνουν πέριξ αυτού του επιπέδου το 2026, για να ενισχυθούν κατά 10% το 2027, διαμορφούμενα στο 1,25 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, η Piraeus Securitites προβλέπει ότι η τράπεζα θα επιστρέψει περί του 60% με 75% των κερδών με τη μορφή μερισμάτων, κάνοντας χρήση των νέων κεφαλαίων που θα έχει δημιουργήσει όπως και των πλεονασματικών το ύψος των οποίων βρίσκεται στο 1 δισ. ευρώ, κάτι που ερμηνεύεται ως αναμενόμενη απόδοση στους μετόχους της τάξεως του 25%.

Η Εθνική ανακοίνωσε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά ίσου με το 1/3 της συνολικής διανομής του 60% επί των κερδών της χρήσης 2025, ένα συνολικό διανεμόμενο ποσό 225 εκατ. ευρώ ή €0,25 ανά μετοχή (ex-date 10 Νοεμβρίου 2025).

Τα NII αναμένεται να ακολουθήσουν ομαλότερη πορεία από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, υποστηριζόμενα από τον υψηλότερο όγκο δανείων και τη βελτίωση της τιμολόγησης των καταθέσεων, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται των προβλέψεων της διοίκησης για περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ το 2027.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ένα βιώσιμο ROTE 15% (από 12% προηγουμένως), με πολλαπλασιαστή P/TBVPS στο 1,4x. Μια μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 100 μ.β. (στο 2% σήμερα), ενδεχομένως να επιβάρυνε το ROTE κατά 300 μ.β., αν και αυτό δεν θα επηρέαζε ουσιαστικά την ικανότητα της τράπεζας να αποδίδει υγιή μερίσματα, υποστηριζόμενη από ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα, τονίζει η Piraeus Securitites.