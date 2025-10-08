ONYX: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής και ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των 68.926.799 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά και τη διαγραφή από την ΕΝ.Α., θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.