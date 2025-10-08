#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ONYX: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

ONYX: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 18:17

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής και ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των 68.926.799 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά και τη διαγραφή από την ΕΝ.Α., θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πήραν στην πλάτη το Χρηματιστήριο οι τραπεζικές μετοχές

JP Morgan: Εισροές και εκροές μετά την αναβάθμιση του ΧΑ

Ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές

JP Morgan από την Αθήνα: Νέοι στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο