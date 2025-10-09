#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΠΑΠ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Pantelakis Securities

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το ισχυρό εξάμηνο και τα συνεχόμενα τζακ ποτ στο Τζόκερ αναμένεται να οδηγήσουν σε άνοδο των φετινών EBITDA για τον Οργανισμό.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 13:14

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ, στα 21 από 19,4 ευρώ, δίνει η Pantelakis Securities, σε έκθεσή της στην οποία θέτει σύσταση "neutral" καθώς το περιθώριο ανόδου κινείται στο 5%. 

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το ισχυρό εξάμηνο και τα συνεχόμενα τζακ ποτ στο Τζόκερ αναμένεται να οδηγήσουν σε άνοδο των φετινών EBITDA για τον Οργανισμό.

Ειδικότερα, υπολογίζει ότι θα ενισχυθούν κατά 3% στα 852 εκατ. ευρώ, 4% υψηλότερα από το guidance που έχει δώσει η διοίκηση της εισηγμένης. 

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη του OΠΑΠ θα διαμορφωθούν στα 510 εκατ. ευρώ φέτος, για να ενισχυθούν στα 530 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 533 εκατ. ευρώ το 2027. 

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συνεχής άνοδος του online βελτιώνει την εικόνα για τα περιθώρια κερδοφορίας του Οργανισμού. 

 

 

